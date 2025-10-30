Майже у 20 разів: Україна збільшила імпорт природнього газу

Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс. Він збільшився у 19,3 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Що відомо про український імпорт газу?

Країна придбала 2,30 мільярдів кубометрів газу на суму 1,17 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на DiXi Group.

Водночас у 2024 році обсяг імпорту складав лише 0,12 мільярда кубометрів на 36,41 мільйона доларів.

Як пояснили у тексті, різке зростання обсягів закупівель газу пов’язане із ситуативними рішеннями уряду у відповідь на несприятливі зовнішні фактори, насамперед російські атаки на газову інфраструктуру.

Якщо на початку 2024 року очікувалося, що власний видобуток забезпечить внутрішнє споживання, то у 2025 році через спустошення підземних газових сховищ, пошкодження інфраструктури та зумовлене цим зниження видобутку виникла потреба у нарощуванні імпортних поставок для покриття внутрішнього попиту,

– йдеться у матеріалі.

Найбільше придбано:

у Швейцарії 1,28 мільярда кубометрів або 55,4% від загального обсягу; Німеччини – 0,28 мільярда кубометрів (12,2%); Польщі – 0,21 мільярда кубометрів (9,0%).

Зверніть увагу! Інші 11 країн забезпечили сукупно 23,4% імпортованого ресурсу.

Крім того, відновилося постачання з Німеччини, Люксембургу, Великої Британії, Нідерландів та Франції. Наприклад, з Люксембургу Україна востаннє імпортувала природний газ ще у 2019 році.

Середня ціна імпортованого газу зросла на 66,6% у доларовому еквіваленті – з 305 доларів до 508 доларів за тисячу кубометрів. Зокрема найдорожчий ресурс надходив зі Словаччини (711 доларів), найдешевший – з Нідерландів (406 доларів).

У першому півріччі 2025 року газ імпортувався з 14 країн, що на 5 більше ніж в аналогічному періоді 2024 року,

– зазначають у DiXi Group.

Зауважте! Наведені дані можуть не відображати весь обсяг газу, адже частина газу може надходити в Україну та зберігатися в підземних сховищах у режимі митного складу без митного оформлення.

Що ще відомо щодо імпорту газу?

Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100 % фінансування для імпорту газу. Про це він повідомив у соцмережах.

Наразі вже є 70 %, і розуміння як акумулювати необхідну суму. Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Що кажуть ЗМІ про ситуацію з газом?