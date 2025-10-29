Что в Японии ответили на требование США?

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио сообщила президенту США Дональду Трампу, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа является сложным шагом для страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также На фоне санкций: Европа импортирует рекордные объемы дизеля и авиационного топлива

По данным источников, вопрос российского СПГ обсуждался во время двусторонней встречи лидеров США и Японии. На ней Такаити попросила Трампа с пониманием отнестись к энергетическим потребностям Японии.

Накануне турне Трампа в Азию США призвали всех покупателей российских энергоресурсов, прекратить этот импорт, в том числе и Японию.

Также Вашингтон настаивает, чтобы страны ввели санкции против двух крупнейших экспортеров нефти из России – "Роснефти" и "Лукойла", чтобы усилить давление на Москву из-за войны против Украины.

Однако, по данным издания Nikkei, Такаити ответила Трампу, что отказ от импорта российского газа "сделает счастливыми только Китай и Россию".

Стоит знать! Российский импорт составляет около 9% от общих поставок СПГ в Японии. В то же время компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в российском проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

Почему Япония не может отказаться от СПГ России?

Япония в последние годы наращивает закупки американского СПГ, пытаясь диверсифицировать источники поставок. Однако пока не может отказаться полностью от российского газа.

Министр торговли Йодзи Муто заявил, что пока неизвестно, когда этот импорт завершится полностью, пишет Bloomberg.

Япония постепенно уменьшила зависимость от российской энергетики после начала войны в Украине,

– подчеркнул Муто.

Дело в том, что большинство контрактов на поставку из проекта "Сахалин-2" заканчиваются только в период с 2028 по 2033 год. Заменить эти объемы будет дорого, и это приведет к повышению цен на электроэнергию в Японии.

Как Трамп давит на страны за покупку российских энергоносителей?