Что известно об импорте в Европу?

Почти 1,9 миллиона баррелей поставок из таких стран, как Индия, Саудовская Аравия и США, прибыли в порты Европейского Союза в период с 1 по 20 октября, свидетельствуют данные компании Kpler, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Если этот темп сохранится, то закупки дизеля и авиационного топлива в октябре достигнут ежемесячного рекорда.

После запрета поставок из России в 2023 году ЕС значительно нарастил импорт из других стран топлива средней фракции – так называемых middle distillates. Они используются для заправки грузовиков, локомотивов, самолетов и строительной техники, а также для отопления жилья.

Запрет изменил устоявшиеся торговые маршруты, заставив Европу искать новых поставщиков – прежде всего в Индии и других странах,

– говорится в материале.

Теперь же план ограничить закупки топлива, произведенного из российской нефти, снова грозит расшатать энергетическую цепь поставок ЕС и может привести к очередному переформатированию торговых потоков именно тогда, когда в холодные месяцы растет спрос на отопление. В то же время давление на отдельные страны-экспортеры и трейдеров, которые перевозят это топливо, усилилось после того, как США внесли в черный список российские энергетические гиганты "Роснефть" и "Лукойл".

Заметьте! Старшие руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний – основных покупателей российской нефти – заявили, что новые санкции США практически сделают невозможным продолжение этих поставок на крупные заводы.

Будущие ограничения импорта топлива в ЕС накладываются закрытием ряда нефтеперерабатывающих заводов, что еще больше сокращает запасы в регионе. В то же время высокие цены на топливо создали возможности для трейдеров заработать на поставке грузов в Европу.

Неопределенность относительно будущих ограничений ЕС, которые вступят в силу в январе, также стимулирует трейдеров ускорить поставки топлива в Европу,

– отметили в Bloomberg.

Когда ЕС впервые запретил почти весь импорт российских нефтепродуктов в начале 2023 года, это не помешало некоторым странам вне Союза импортировать российскую нефть, а затем экспортировать из нее переработанные продукты – дизель и авиатопливо – в Европу. Но с новым запретом, который вступит в силу 21 января, ЕС нацеливается ликвидировать эту лазейку.

Хотя этот шаг значительно меньше по масштабу, чем первоначальный запрет, он все равно может нарушить торговые потоки. По оценкам FGE, новые правила создадут определенную неопределенность в отношении поставок из Индии, хотя в итоге они, вероятно, продолжатся.

Новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" добавляют еще один уровень осторожности, делая перемещение нефти, связанной с Россией, более рискованным и дорогим для посредников на мировых рынках,

– говорится в тексте.

Обратите внимание! В результате потоки российской нефти к крупным индийским НПЗ, вероятно, сократятся почти до нуля.

Что происходит относительно ситуации с Индией?

НПЗ Индии ищут "лазейки" для импорта нефти после введения санкций США. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Сейчас Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. воздерживаются от закупок российской нефти Urals. Компании изучают сколько нефти и по какой цене можно приобрести у меньших неподсанкционных компаний.

Важно! В то же время в компании Indian Oil не прекратили закупки российской нефти.

Что еще следует знать о европейском импорте?