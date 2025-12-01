Десятки миллионов кубов ежедневно: Европа нарастила экспорт российского газа
- В ноябре Россия поставляла Европе 54,3 миллиона кубометров газа в сутки через "Турецкий поток", а за 11 месяцев 2025 года объем поставок составил 16,3 миллиарда кубометров.
- Евросоюз является крупнейшим покупателем российского СПГ, купив половину от общего объема экспорта.
Несмотря на желание избавиться от зависимости от российских энергоносителей, Европа до сих пор покупает большие объемы газа Москвы. В этом году поставки голубого топлива в европейские страны увеличились.
Сколько газа экспортирует ЕС из России?
В ноябре экспорт российского трубопроводного газа в Европу остался стабильно высоким. "Газпром" поставлял 54,3 миллиона кубометров в сутки через газопровод "Турецкий поток", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По расчетам издания, объемы поставок российского газа в Европу только по этому трубопроводу за 11 месяцев 2025 года составили 16,3 миллиарда кубометров, то есть больше прошлогодних показателей в 15,2 миллиарда кубометров.
Тогда как общий экспорт трубопроводного газа России в Европу в январе-ноябре прошлого года достиг 29,2 миллиарда кубометров, вместе с объемами, которые поставлялись через территорию Украины.
Если нынешние темпы сохранятся, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в этом году может составить около 18 млрд кубометров,
– прогнозирует издание.
Более того, в 2024 году поставки "Газпрома" в Европу тоже выросли на 13% – составили около 32 миллиардов кубометров.
Важно! Сейчас газопровод "Турецкий поток" остается единственным маршрутом поставки трубопроводного российского газа в Европу. Ведь Украина отказалась продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, которое завершилось 1 января.
Кто больше всего покупает СПГ у России?
Вместе с тем Евросоюз является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа из России (СПГ), пишет The Guardian.
По информации Crea, страны блока купили половину от всего общего объема экспорта СПГ из России. В общем ЕС импортировал российского газа на 42 миллиарда евро.
Больше всего СПГ покупают у России такие страны:
- Венгрия и Словакия;
- Франция;
- Бельгия;
- Нидерланды.
Стоит знать! А вот в Испании завили, что готовы запретить импорт российского сжиженного газа до 2027 года, если Евросоюз ускорит отказ от него.
Как ЕС планирует отказаться от газа России?
ЕС поставил себе амбициозную цель – полностью остановить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года. Для реализации этой задачи Брюссель разработал и представил комплексную дорожную карту поэтапного отказа от российского газа.
20 октября Совет ЕС утвердил решение о запрете любых поставок энергоносителей из России. Инициативу поддержало подавляющее большинство государств-членов. Согласно принятому плану, с 1 января 2028 года Евросоюз будет юридически обязан полностью отказаться от российского газа, включая СПГ.
Впрочем, реализация этих намерений может быть значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как пояснил 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, хотя Европа и имеет широкие возможности для диверсификации поставок, в частности из США, которые уже обеспечивают более половины экспорта СПГ в страны ЕС, окончательный разрыв с российскими ресурсами требует времени и усилий.