Десятки мільйонів кубів щодня: Європа наростила експорт російського газу

Попри бажання позбутися залежності від російських енергоносіїв, Європа досі купує великі об'єми газу Москви. Цього року постачання блакитного палива до європейських країн збільшилося.

Скільки газу експортує ЄС з Росії?

У листопаді експорт російського трубопровідного газу до Європи залишився стабільно високим. "Газпром" постачав 54,3 мільйона кубометрів на добу через газогін "Турецький потік", передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За розрахунками видання, обсяги постачань російського газу в Європу лише цим трубопроводом за 11 місяців 2025 року склали 16,3 мільярда кубометрів, тобто більше торішніх показників у 15,2 мільярда кубометрів.

Тоді як загальний експорт трубопровідного газу Росії до Європи у січні-листопаді минулого року сягнув 29,2 мільярда кубометрів, разом з обсягами, які постачалися через територію України.

Якщо нинішні темпи збережуться, експорт російського трубопровідного газу до Європи цього року може становити близько 18 млрд кубометрів,

– прогнозує видання.

Ба більше, у 2024 році постачання "Газпрому" до Європи теж зросли на 13% – становили близько 32 мільярди кубометрів.

Важливо! Наразі газогін "Турецький потік" залишається єдиним маршрутом постачання трубопровідного російського газу до Європи. Адже Україна відмовилася продовжувати п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, яка завершилася 1 січня.

Хто найбільше купує СПГ у Росії?

Разом з тим Євросоюз є найбільшим покупцем скрапленого природного газу з Росії (СПГ), пише The Guardian.

За інформацією Crea, країни блоку купили половину від усього загального обсягу експорту СПГ з Росії. Загалом ЄС імпортував російського газу на 42 мільярди євро.

Найбільше СПГ купують у Росії такі країни:

Угорщина і Словаччина;

Франція;

Бельгія;

Нідерланди.

Варто знати! А от в Іспанії завили, що готові заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, якщо Євросоюз прискорить відмову від нього.

