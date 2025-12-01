Десятки мільйонів кубів щодня: Європа наростила експорт російського газу
- У листопаді Росія постачала Європі 54,3 мільйона кубометрів газу на добу через "Турецький потік", а за 11 місяців 2025 року обсяг постачань склав 16,3 мільярда кубометрів.
- Євросоюз є найбільшим покупцем російського СПГ, купивши половину від загального обсягу експорту.
Попри бажання позбутися залежності від російських енергоносіїв, Європа досі купує великі об'єми газу Москви. Цього року постачання блакитного палива до європейських країн збільшилося.
Скільки газу експортує ЄС з Росії?
У листопаді експорт російського трубопровідного газу до Європи залишився стабільно високим. "Газпром" постачав 54,3 мільйона кубометрів на добу через газогін "Турецький потік", передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Допомогли не тільки санкції: Росія втратила понад 2 мільярди на нафті лише у жовтні
За розрахунками видання, обсяги постачань російського газу в Європу лише цим трубопроводом за 11 місяців 2025 року склали 16,3 мільярда кубометрів, тобто більше торішніх показників у 15,2 мільярда кубометрів.
Тоді як загальний експорт трубопровідного газу Росії до Європи у січні-листопаді минулого року сягнув 29,2 мільярда кубометрів, разом з обсягами, які постачалися через територію України.
Якщо нинішні темпи збережуться, експорт російського трубопровідного газу до Європи цього року може становити близько 18 млрд кубометрів,
– прогнозує видання.
Ба більше, у 2024 році постачання "Газпрому" до Європи теж зросли на 13% – становили близько 32 мільярди кубометрів.
Важливо! Наразі газогін "Турецький потік" залишається єдиним маршрутом постачання трубопровідного російського газу до Європи. Адже Україна відмовилася продовжувати п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, яка завершилася 1 січня.
Хто найбільше купує СПГ у Росії?
Разом з тим Євросоюз є найбільшим покупцем скрапленого природного газу з Росії (СПГ), пише The Guardian.
За інформацією Crea, країни блоку купили половину від усього загального обсягу експорту СПГ з Росії. Загалом ЄС імпортував російського газу на 42 мільярди євро.
Найбільше СПГ купують у Росії такі країни:
- Угорщина і Словаччина;
- Франція;
- Бельгія;
- Нідерланди.
Варто знати! А от в Іспанії завили, що готові заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, якщо Євросоюз прискорить відмову від нього.
Як ЄС планує відмовитися від газу Росії?
ЄС поставив собі амбітну мету – повністю зупинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Для реалізації цього завдання Брюссель розробив і представив комплексну дорожню карту поетапної відмови від російського газу.
20 жовтня Рада ЄС затвердила рішення про заборону будь-яких постачань енергоносіїв із Росії. Ініціативу підтримала переважна більшість держав-членів. Згідно з ухваленим планом, із 1 січня 2028 року Євросоюз буде юридично зобов’язаний повністю відмовитися від російського газу, включно зі СПГ.
Втім, реалізація цих намірів може бути значно складнішою, ніж здається на перший погляд. Як пояснив 24 Каналу експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, хоча Європа й має широкі можливості для диверсифікації поставок, зокрема зі США, які вже забезпечують понад половину експорту СПГ до країн ЄС, остаточний розрив із російськими ресурсами потребує часу та зусиль.