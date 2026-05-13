Импорт российского газа в ЕС достиг пика с 2022 года: кто лидирует среди покупателей

Официально Евросоюз стремится отказаться от российского газа. Но импорт достиг самого высокого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.

Покупает ли еще Европа российский газ?

Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, о чем пишет Welt.

Импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в первом квартале 2026 года достиг рекордного уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Больше всего газа получают Франция, Испания и Бельгия. Об этом говорится в исследовании американского энергетического аналитического центра Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Именно благодаря этим странам импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,9 миллиарда кубометров. Это самый высокий показатель с 2022 года.

Обратите внимание! Подобная тенденция наблюдалась и в апреле: импорт российского СПГ в ЕС снова вырос на 17% в годовом измерении.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году ЕС пытался уменьшить зависимость от российского трубопроводного газа и диверсифицировать поставки сжиженного газа. По данным Европейской комиссии, в 2025 году СПГ составил 45% всех импортируемых в ЕС объемов природного газа, тогда как остальные поступали по трубопроводам.

В то же время российский газ продолжает поступать в Европу: Россия и в дальнейшем остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. Хотя Еврокомиссия стремится полностью прекратить поставки российского газа до 2027 года.

Кто главный покупатель российского газа?

Особенно Франция, по оценкам аналитического центра, "импортировала в первом квартале 2026 года больше российского СПГ, чем любая другая европейская страна". Таким образом, Париж установил новый рекорд уже в январе.

Кто еще поставляет газ в Европу?

Если учитывать все поставки газа – трубопроводного и СПГ – то крупнейшим поставщиком в ЕС в первом квартале оставалась Норвегия. Ее доля составляет 31%.

На втором месте были Соединенные Штаты – 28%. А Россия заняла третье место с долей 14%.

Переход Европы от трубопроводного газа к СПГ должен обеспечить энергетическую безопасность и диверсификацию поставок,

– заявила энергетический эксперт IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич.

Напомним, что Евросоюз действительно становится зависимым от Соединенных Штатов. Считается, что уже к 2028 году европейские страны будут импортировать 80% своего сжиженного природного газа из США. То есть таким образом создается зависимость от Вашингтона как поставщика.

Ожидается, что уже в 2026 году Европа будет получать две трети своего сжиженного природного газа именно из США. Об этом писали в Reuters.

В прошлом году цифра тоже уже была значительной. ЕС импортировал в 2025 году из Соединенных Штатов 58% всего сжиженного природного газа.

Что еще стоит знать о российском газе?

Европейский Союз получил 91 партию сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ с января по апрель 2026 года. Это 6,69 миллионов тонн. За все эти партии ЕС заплатил 3,88 миллиарда евро. То есть Европа все еще активно финансирует Кремль.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, что через Ормузский пролив идет 42% сжиженного газа. Поэтому его стоимость в Европе сильно выросла.

Однако дефицит газа также возможен. Например, с такой проблемой может столкнуться Германия. Такое возможно в случае холодной зимы. И даже если газовые хранилища будут заполнены до 76%.