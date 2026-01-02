Между Кремлем и Вашингтоном: Индия будет считать российскую нефть, чтобы уговорить Трампа
- Индия просит нефтепереработчиков еженедельно отчитываться об импорте нефти из России и США, чтобы иметь точные данные для переговоров с Вашингтоном.
- Импорт российской нефти Индией может снизиться до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки, поскольку Нью-Дели стремится завершить торговые переговоры с США.
Индия стремится уменьшить высокие тарифы США ни импорт ее товаров и в конце концов заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном. Ради этого Нью-Дели даже готов установить контроль над импортом российской нефти.
Как власти Индии хотят контролировать поставки нефти?
Индийские власти обратились к нефтепереработчикам с требованием еженедельно предоставлять информацию об импорте нефти из России и США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По данным источников, такой запрос нефтяным компаниям направило подразделение Министерства нефти Индии – Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). Поскольку эти данные якобы стремится получать канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди.
Нам нужна оперативная и точная информация по импорту российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники,
– говорят чиновники.
Впрочем, они добавляют, что полученную от нефтепереработчиков информацию о поставках сырья обнародовать не планируют.
Ранее происхождение импортируемой нефти отображалось преимущественно в статистике таможенных органов по итогам месяца или в данных частных аналитических компаний.
Это первый случай, когда правительство требует таких отчетов на еженедельной основе,
– подчеркивает издание.
Заметьте! В Министерстве нефти Индии эту информацию не комментируют. Крупные нефтеперерабатывающие компании, вроде Reliance Industries и Indian Oil Corp, также не ответили на запросы журналистов.
Зачем Индии отчеты о происхождении нефти?
После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем. Однако это вызвало острую критику со стороны западных стран, поскольку нефтяные доходы Москвы идут на финансирование армии.
Из-за значительных объемов закупок российской нефти США летом 2025 года даже удвоили торговые тарифы на индийские товары, повысив их до 50%.
Сейчас США и Индия ведут переговоры о заключении нового торгового соглашения, которое позволит снизить пошлины, но они проходят сложно, и главным камнем преткновения остается именно российская нефть.
В ноябре Трамп заявил, что США готовы снизить тарифы, поскольку Индия сократила импорт нефти из Москвы.
Они очень существенно сократили (поставки российской нефти – 24 канал). Поэтому мы снизим тарифы,
– добавил Трамп.
Однако Трамп не пообещал ничего конкретного, добавив лишь, что снижение пошлин произойдет "в какой-то момент".
Важно! По данным источников в правительстве Индии, нефтепереработчикам прямо не приказывали сокращать закупки российской нефти. Впрочем, они ожидают, что в ближайшие месяцы импорт из России в среднем упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки.
Как сократился импорт российской нефти?
Усиление санкционного давления со стороны США и ЕС уже сказалось на потоках российской нефти в Индию. В декабре объемы поставок упали до самого низкого уровня за последние три года – примерно 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 40% меньше, чем в июне, когда импорт приближался к отметке в 2 миллиона баррелей ежедневно.
Параллельно Нью-Дели делает шаги в сторону диверсификации источников энергоносителей. Индия намерена нарастить закупки американской нефти после того, как местные нефтеперерабатывающие компании уже увеличили импорт газа из США. Согласно оценкам Kpler, в 2025 году на Соединенные Штаты приходилось 6,6% индийского импорта сырой нефти, тогда как Россия сохраняла доминирующую долю на уровне 35%.
В то же время, как сообщает Bloomberg, сейчас к нефтеперерабатывающему комплексу Reliance Industries Ltd. в индийском Джамнагаре направляются три танкера с российской нефтью марки Urals. Судна перевозят почти 2,2 миллиона баррелей, после того, как компания частично возобновила закупки из России для обеспечения внутренних потребностей.