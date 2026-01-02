Между Кремлем и Вашингтоном: Индия будет считать российскую нефть, чтобы уговорить Трампа

Индия стремится уменьшить высокие тарифы США ни импорт ее товаров и в конце концов заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном. Ради этого Нью-Дели даже готов установить контроль над импортом российской нефти.

Как власти Индии хотят контролировать поставки нефти?

Индийские власти обратились к нефтепереработчикам с требованием еженедельно предоставлять информацию об импорте нефти из России и США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников, такой запрос нефтяным компаниям направило подразделение Министерства нефти Индии – Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). Поскольку эти данные якобы стремится получать канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди.

Нам нужна оперативная и точная информация по импорту российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники,

– говорят чиновники.

Впрочем, они добавляют, что полученную от нефтепереработчиков информацию о поставках сырья обнародовать не планируют.

Ранее происхождение импортируемой нефти отображалось преимущественно в статистике таможенных органов по итогам месяца или в данных частных аналитических компаний.

Это первый случай, когда правительство требует таких отчетов на еженедельной основе,

– подчеркивает издание.

Заметьте! В Министерстве нефти Индии эту информацию не комментируют. Крупные нефтеперерабатывающие компании, вроде Reliance Industries и Indian Oil Corp, также не ответили на запросы журналистов.

Зачем Индии отчеты о происхождении нефти?

После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем. Однако это вызвало острую критику со стороны западных стран, поскольку нефтяные доходы Москвы идут на финансирование армии.

Из-за значительных объемов закупок российской нефти США летом 2025 года даже удвоили торговые тарифы на индийские товары, повысив их до 50%.

Сейчас США и Индия ведут переговоры о заключении нового торгового соглашения, которое позволит снизить пошлины, но они проходят сложно, и главным камнем преткновения остается именно российская нефть.

В ноябре Трамп заявил, что США готовы снизить тарифы, поскольку Индия сократила импорт нефти из Москвы.

Они очень существенно сократили (поставки российской нефти – 24 канал). Поэтому мы снизим тарифы,

– добавил Трамп.

Однако Трамп не пообещал ничего конкретного, добавив лишь, что снижение пошлин произойдет "в какой-то момент".

Важно! По данным источников в правительстве Индии, нефтепереработчикам прямо не приказывали сокращать закупки российской нефти. Впрочем, они ожидают, что в ближайшие месяцы импорт из России в среднем упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки.

Как сократился импорт российской нефти?