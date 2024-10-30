Какие страны импортируют больше всего российской нефти
Источник:Bloomberg
Уже вторую неделю подряд экспорт российской нефти водным транспортом растет. На прошлой неделе 32 танкера загрузили 24,79 миллиона баррелей продукции.
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На прошлой неделе объем поставок увеличился с пересмотренных 23,93 миллиона баррелей на 32 судах.
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Потоки нефти выросли на 120 000 баррелей в сутки после увеличения на аналогичный объем на прошлой неделе. Между тем основные порты на Балтийском и Тихоокеанском побережье работают на почти пиковых мощностях.
Россия пережила заметное увеличение экспортных потоков, связанное с умеренным ростом цен на нефть. Этот рост добавил примерно 50 миллионов долларов к валовой стоимости экспорта страны, в результате чего общий объем экспорта достиг 1,6 миллиарда долларов.
Заметьте! Средний объем перевалки грузов за четыре недели снизился на 50 000 баррелей в сутки до 3,41 миллиона баррелей за этот же период.
За четырехнедельный период до 27 октября поставки нефти российским потребителям в Азии, включая поставки без указания конечного пункта назначения, сократились до 3,12 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на 4% меньше по сравнению со средним уровнем, зафиксированным во время пикового периода в апреле.
Далее ситуация следующая:
- Китай – 1,24 миллиона баррелей в день;
- Индия – 1,55 миллиона баррелей;
- Европа – отсутствует.
- Турция – 290 000 баррелей.