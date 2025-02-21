Пенсии с 1 марта: кого из пенсионеров ждет повышение выплат

С 1 марта у части пенсионеров вырастут пенсии. Повышение произойдет вследствие индексации.

Какой будет индексация в 2025 году

Показатель нынешней индексации еще не определен. В разговоре с 24 Каналом эксперт Сергей Коробкин отметил, что Минсоцполитики в начале года предлагало проиндексировать выплаты на 10%.

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Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Предварительно в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2025 год Министерство социальной политики предложило осуществить индексацию пенсий с 1 марта 2025 года на 10%. Впрочем, этот проект был в начале года обнародован и его еще не утвердили. Кроме того, это предварительные расчеты,

Коробкин напоминает, что есть формула, которая позволяет рассчитать коэффициент индексации. Недавно ПФУ опубликовал весомый показатель для этих расчетов – уровень средней зарплаты по Украине за 2024 год – 17 486,60 гривны.

Если уровень инфляции за 2024 год составил 12%, а темы роста средней зарплаты за 2022 – 2024 годы - 11,05%, то по традиционной формуле пенсии с 1 марта 2025 года должны проиндексировать на 11,53%,

– рассказывает Сергей Коробкин.

Однако нужно понимать, что конечное значение индексации будет определяться именно Кабмином. Оно может отличаться от того, которое получается исходя из расчетов.

Обратите внимание! Под индексацию подпадают выплаты почти всех пенсионеров. Исключением являются пенсии лиц, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет или в этом году. Также не индексируются выплаты тех, кто имеет максимальную пенсию.