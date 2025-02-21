Якою буде індексація у 2025

Показник цьогорічної індексації ще не визначено. У розмові з 24 Каналом експерт Сергій Коробкін зауважив, що Мінсоцполітики на початку року пропонувало проіндексувати виплати на 10%.

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Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Попередньо у проєкті бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік Міністерство соціальної політики запропонувало здійснити індексацію пенсій з 1 березня 2025 року на 10%. Втім, цей проєкт був на початку року оприлюднений і його ще не затвердили. Крім того, це попередні розрахунки,

Коробкін нагадує, що є формула, яка дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації. Нещодавно ПФУ опублікував вагомий показник для цих розрахунків – рівень середньої зарплати по Україн за 2024 рік – 17 486,60 гривні.

Якщо рівень інфляції за за 2024 рік становив 12%, а теми зростання середньої зарплати за 2022 – 2024 роки — 11,05%, то за традиційною формулою пенсії з 1 березня 2025 року мають проіндексувати на 11,53%,

– розповідає Сергій Коробкін.

Проте, потрібно розуміти, що кінцеве значення індексації визначатиметься саме Кабміном. Воно може відрізнятися від того, яке виходить з розрахунків.

Зверніть увагу! Під індексацію підпадають виплати майже усіх пенсіонерів. Виключенням є пенсії осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років чи цьогоріч. Також не індексуються виплати тих, хто має максимальну пенсію.