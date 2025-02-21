Кому з ВПО автоматично подовжать виплати у березні

ВПО, які не отримують виплати на проживання, отримають новий вид підтримки — субсидію на оренду житла, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям,

– йдеться на сайті відомства.

Зокрема розмір допомоги складає:

2 000 гривень – для дорослих;

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень.

Хто з ВПО має подати заяву на допомогу

Однак деякі особи втратять виплати, якщо не напишуть заяву, про що йдеться на Урядовому порталі.

До таких людей належать:

українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;

українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;

сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;

сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою.

Важливо! Ці люди повинні написати заяву, адже автоматично допомогу їм не подовжать.

Хто з ВПО може втратити допомогу від держави

У березні втратити виплати можуть:

громадяни України, які були за кордоном довше 30 календарних днів, при цьому не маючи причин, обґрунтованих у документах;

внутрішньо переміщені особи, які купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 000 гривень (це не стосується випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни);

українці, які купили нову машину, що зійшла з конвеєра менше ніж 5 років тому (виняток становить авто, куплене волонтерами і передане ЗСУ);

ті, у кого є житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі, місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також будь-який населений пункт на підконтрольній Україні території;

люди, які купили метали в банку, а також долари, євро або іншу іноземну валюту на суму понад 100 000 гривень (це не стосується валюти, яку було отримано від благодійних організацій або придбано, щоб оплатити послуги в галузі медицини, освіти або соціальній сфері);

особи, на депозитному рахунку в банку у яких лежить понад 100 000 гривень.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки – субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги,

– пояснили у Мінсоцполітики.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих Росією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України,

або в яких житло знищене або непридатне для проживання

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Зауважте! Родина ВПО може одночасно отримувати й субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.