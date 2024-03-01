Кому не повысят выплаты весной: названы 3 категории пенсионеров

1 марта 2024, 13:00
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Уже с 1 марта 2024 года в Украине запланирована индексация пенсионных выплат на 8%. Впрочем, не всем пенсионерам следует ожидать роста пенсий.

Кому пенсию не повысят

Индексация выплат является ключевым инструментом для поддержания финансового благосостояния пенсионеров, позволяя им адаптироваться к изменениям в экономике.

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Однако, определены три основные категории пенсионеров, на которых весенняя индексация пенсионных выплат не повлияет:

  • Лица, недавно вышедшие на пенсию, а именно три года назад – не подлежат индексации. Это связано с тем, что их пенсионные начисления уже учитывают недавние экономические изменения.
  • Лица, которые получают минимальную пенсию уже получают государственную помощь для достижения пенсионного минимума Поэтому, несмотря на индексацию, их финансовое состояние останется неизменным.
  • Лица с высокими пенсионными выплатами. Это решение принято с целью с целью с целью обеспечения более равномерного распределения пенсионных средств.

Что известно о мартовской индексации

В общем, индексация пенсий охватит около 10 миллионов украинцев, среди которых основную часть составляют пенсионеры, получающие выплаты на общих основаниях. А также проиндексируют: пенсии по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.

Заметьте! Этот процесс требует значительных финансовых затрат со стороны государства.

Пока за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.

Напомним! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Какой коэффициент весенней индексации

Согласно проекту постановления Кабинета Министров, индексацию пенсий в 2024 году планируется осуществить с коэффициентом 1,079.

В свою очередь, индексация на 7,9% касается пенсий, которые назначены до 2021 года. При этом, уровень повышения пенсий, назначенных в 2021 – 2023 годах, составит 100 гривен.

Обратите внимание! При этом, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.
Автор: Катерина Добровольська