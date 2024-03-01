Кому не повысят выплаты весной: названы 3 категории пенсионеров
Уже с 1 марта 2024 года в Украине запланирована индексация пенсионных выплат на 8%. Впрочем, не всем пенсионерам следует ожидать роста пенсий.
Кому пенсию не повысят
Индексация выплат является ключевым инструментом для поддержания финансового благосостояния пенсионеров, позволяя им адаптироваться к изменениям в экономике.
Читайте также: Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор мала: в чем может быть дело
Однако, определены три основные категории пенсионеров, на которых весенняя индексация пенсионных выплат не повлияет:
- Лица, недавно вышедшие на пенсию, а именно три года назад – не подлежат индексации. Это связано с тем, что их пенсионные начисления уже учитывают недавние экономические изменения.
- Лица, которые получают минимальную пенсию уже получают государственную помощь для достижения пенсионного минимума Поэтому, несмотря на индексацию, их финансовое состояние останется неизменным.
- Лица с высокими пенсионными выплатами. Это решение принято с целью с целью с целью обеспечения более равномерного распределения пенсионных средств.
Что известно о мартовской индексации
В общем, индексация пенсий охватит около 10 миллионов украинцев, среди которых основную часть составляют пенсионеры, получающие выплаты на общих основаниях. А также проиндексируют: пенсии по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.Заметьте! Этот процесс требует значительных финансовых затрат со стороны государства.
Пока за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.Напомним! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.
Какой коэффициент весенней индексации
Согласно проекту постановления Кабинета Министров, индексацию пенсий в 2024 году планируется осуществить с коэффициентом 1,079.
В свою очередь, индексация на 7,9% касается пенсий, которые назначены до 2021 года. При этом, уровень повышения пенсий, назначенных в 2021 – 2023 годах, составит 100 гривен.Обратите внимание! При этом, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.