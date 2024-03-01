Кому не повысят выплаты весной: названы 3 категории пенсионеров

Уже с 1 марта 2024 года в Украине запланирована индексация пенсионных выплат на 8%. Впрочем, не всем пенсионерам следует ожидать роста пенсий.

Кому пенсию не повысят

Индексация выплат является ключевым инструментом для поддержания финансового благосостояния пенсионеров, позволяя им адаптироваться к изменениям в экономике.

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Однако, определены три основные категории пенсионеров, на которых весенняя индексация пенсионных выплат не повлияет:

Лица, недавно вышедшие на пенсию , а именно три года назад – не подлежат индексации. Это связано с тем, что их пенсионные начисления уже учитывают недавние экономические изменения.

, а именно три года назад – не подлежат индексации. Это связано с тем, что их пенсионные начисления уже учитывают недавние экономические изменения. Лица, которые получают минимальную пенсию уже получают государственную помощь для достижения пенсионного минимума Поэтому, несмотря на индексацию, их финансовое состояние останется неизменным.

уже получают государственную помощь для достижения пенсионного минимума Поэтому, несмотря на индексацию, их финансовое состояние останется неизменным. Лица с высокими пенсионными выплатами. Это решение принято с целью с целью с целью обеспечения более равномерного распределения пенсионных средств.

Что известно о мартовской индексации

В общем, индексация пенсий охватит около 10 миллионов украинцев, среди которых основную часть составляют пенсионеры, получающие выплаты на общих основаниях. А также проиндексируют: пенсии по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.

Этот процесс требует значительных финансовых затрат со стороны государства.

Пока за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.

Какой коэффициент весенней индексации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров, индексацию пенсий в 2024 году планируется осуществить с коэффициентом 1,079.

В свою очередь, индексация на 7,9% касается пенсий, которые назначены до 2021 года. При этом, уровень повышения пенсий, назначенных в 2021 – 2023 годах, составит 100 гривен.

При этом, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.