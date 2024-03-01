Кому пенсію не підвищать

Індексація виплат є ключовим інструментом для підтримки фінансового добробуту пенсіонерів, дозволяючи їм адаптуватися до змін в економіці.

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Проте, визначено три основні категорії пенсіонерів, на яких весняна індексація пенсійних виплат не вплине:

Особи, що нещодавно вийшли на пенсію , а саме три роки тому – не підлягають індексації. Це пов’язано з тим, що їхні пенсійні нарахування вже враховують недавні економічні зміни.

, а саме три роки тому – не підлягають індексації. Це пов’язано з тим, що їхні пенсійні нарахування вже враховують недавні економічні зміни. Особи, які одержують мінімальну пенсію вже отримують державну допомогу для досягнення пенсійного мінімуму Тому, попри індексацію, їхній фінансовий стан залишиться незмінним.

вже отримують державну допомогу для досягнення пенсійного мінімуму Тому, попри індексацію, їхній фінансовий стан залишиться незмінним. Особи з високими пенсійними виплатами. Це рішення прийнято з метою з метою забезпечення більш рівномірного розподілу пенсійних коштів.

Що відомо про березневу індексацію

Загалом, індексація пенсій охопить близько 10 мільйонів українців, серед яких основну частину складають пенсіонери, що отримують виплати на загальних підставах. А також проіндексують: пенсії за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсій науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії.

Зауважте! Цей процес потребує значних фінансових витрат з боку держави.

Поки що за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів і прокурорів. Зауважте, що індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.