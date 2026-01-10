Индексация изменит размер пенсий: у кого выплаты вырастут аж на тысячу гривен
- Мартовская индексация пенсий в 2026 году может повысить выплаты пенсионерам пенсий в 2026 году может повысить выплаты пенсионерам на почти 1 000 гривен, особенно тем, чья нынешняя пенсия составляет около 6 850 гривен.
- Ожидается, что уровень индексации составит около 14,6%, но окончательные суммы будут известны только в конце февраля 2026 года, после обнародования официальных статистических данных.
Запланированная индексация пенсий приведет к изменению размера выплат, однако повышение будет не одинаковым для всех. Кто может рассчитывать на существенную прибавку и от чего это зависит, читайте дальше.
Какой будет размер индексации пенсии в 2026 году?
Мартовская индексация пенсий в 2026 году повлияет на выплаты украинцев. По предварительным расчетам, повышение почти на 1 000 гривен могут получить пенсионеры, чья нынешняя пенсия составляет около 6 850 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua
Интересно "Ловушка" для пенсионеров: почему официальная работа уменьшает их выплаты
В то же время окончательные суммы станут известны только в конце февраля 2026 года, когда появятся официальные статистические данные. Ожидается, что уровень индексации может составить около 14,6%.
Справочно: Для большинства пенсионеров именно мартовский перерасчет остается фактически единственной реальной возможностью ощутимо увеличить выплаты, ведь текущие пенсии часто не покрывают даже базовые потребности.
В Кабмине пока воздерживаются от точных прогнозов, что вполне логично: финальный коэффициент индексации традиционно утверждают только после обнародования официальной статистики.
Поэтому пока речь идет лишь об ориентировочных расчетах, которые дают общее представление о возможном масштабе повышения пенсий в 2026 году.
Как происходит индексация пенсии?
Механизм индексации предусматривает повышение так называемого "чистого" размера пенсии на процент, который вычисляется как половина показателя инфляции за предыдущий год и среднего роста заработных плат за последние три года.
Именно эта формула и определяет финальный коэффициент перерасчета, отметили в ПФУ.
Согласно прогнозам Национального банка, инфляция в 2025 году может составить около 9,2%, а средняя динамика роста зарплат за три года ориентировочно 20%. В сочетании эти показатели и формируют возможный уровень индексации в пределах 14,6 – 15,4%.
Кому не проиндексируют пенсию в 2026 году?
Части украинцев не проиндексируют пенсию в 2026 году. Для этой категории перерасчет не проводят, ведь их пенсии уже были рассчитаны с учетом актуального уровня заработных плат и современных экономических показателей.
Также индексация не распространяется на получателей специальных пенсий, назначенных по отдельным законам. К этой группе относятся, в частности, судьи, прокуроры, государственные служащие и другие должностные лица, для которых действуют особые правила начисления и перерасчета выплат.
Таким образом, повышение пенсий в пределах индексации касается только общей солидарной системы и не охватывает выплаты, имеющих специальный статус или были назначены относительно недавно.