Кому-то 100 гривен, а кому-то 1 000 гривен: на сколько вырастут пенсии с 1 июля
В июле пройдет очередной этап индексации украинским пенсионерам. Повышение коснется тех, кто ушел на заслуженный отдых по специальному закону, например о научной деятельности или государственной службе.
Кого коснется индексация в июле
Напомним, что в марте украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. Следовательно, с 1 июля это коснется и остальных лиц, которые вышли на пенсию по специальным законам (о государственной службе, о службе в органах местного самоуправления, о статусе народного депутата Украины, о научной и научно-технической деятельности).
Читайте также Почти без труда: как заменить пенсионное удостоверениеОбратите внимание, что речь идет об индексации для госслужащих, работников органов местного самоуправления, чиновников, ученых и т.д. В то же время, в этот перечень не входят журналисты, которые получили свое повышение еще в марте по общим правилам.
Размер индексации, как и в марте, будет рассчитываться индивидуально в зависимости от выплат лица: кому повысят всего на 100 гривен, а кому – аж на 1 000 гривен.
Прибавка для пенсионеров в августе
Ко Дню независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований и другим участникам, имеющим заслуги перед государством, выплатят доплаты. В прошлом году сумма надбавки могла составить до 5 тысяч гривен.Интересно, что о размере, который будут выплачивать в этом году, пока неизвестно.
Добавим, что в 2022 году выплаты составляли:
- лицам с инвалидностью I группы – 4 421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3 391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Алгоритм действий как рассчитать будущую пенсию
Для этого можно воспользоваться сайтом ПФУ, где с помощью калькулятора можно самостоятельно вычислить свою будущую пенсию:
- Авторизируйтесь в личном кабинете;
- Выберите "Пенсионный калькулятор" в верхней панели;
- Проверьте сведения о себе;
- Выберите алгоритм расчета пенсии;
- Укажите дату обращения;
- Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".
Также можно по формуле самому рассчитать сумму выплат. Для этого вам нужно: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа
- Размер средней зарплаты – заработок за последние 3 года разделить на количество календарных дней за этот период. Получившееся число умножить на количество отработанных месяцев за последние 3 года.
- Индивидуальный коэффициент зарплаты – месячные выплаты поделить на среднюю зарплату по стране. После этого высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
- Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.