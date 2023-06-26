Кому-то 100 гривен, а кому-то 1 000 гривен: на сколько вырастут пенсии с 1 июля

В июле пройдет очередной этап индексации украинским пенсионерам. Повышение коснется тех, кто ушел на заслуженный отдых по специальному закону, например о научной деятельности или государственной службе.

Кого коснется индексация в июле

Напомним, что в марте украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. Следовательно, с 1 июля это коснется и остальных лиц, которые вышли на пенсию по специальным законам (о государственной службе, о службе в органах местного самоуправления, о статусе народного депутата Украины, о научной и научно-технической деятельности).

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что речь идет об индексации для госслужащих, работников органов местного самоуправления, чиновников, ученых и т.д. В то же время, в этот перечень не входят журналисты, которые получили свое повышение еще в марте по общим правилам.

Размер индексации, как и в марте, будет рассчитываться индивидуально в зависимости от выплат лица: кому повысят всего на 100 гривен, а кому – аж на 1 000 гривен.

Прибавка для пенсионеров в августе

Ко Дню независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований и другим участникам, имеющим заслуги перед государством, выплатят доплаты. В прошлом году сумма надбавки могла составить до 5 тысяч гривен.

что о размере, который будут выплачивать в этом году, пока неизвестно.

Добавим, что в 2022 году выплаты составляли:

лицам с инвалидностью I группы – 4 421 гривны;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3 391 гривны;

участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;

членам семей погибших – 966 гривен;

участникам войны – 612 гривны.

Алгоритм действий как рассчитать будущую пенсию

Для этого можно воспользоваться сайтом ПФУ, где с помощью калькулятора можно самостоятельно вычислить свою будущую пенсию:

Авторизируйтесь в личном кабинете;

Выберите "Пенсионный калькулятор" в верхней панели;

Проверьте сведения о себе;

Выберите алгоритм расчета пенсии;

Укажите дату обращения;

Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Также можно по формуле самому рассчитать сумму выплат. Для этого вам нужно: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа