Кто получил максимальную сумму, а кто ничего: почему украинцы недовольны размером индексации

Сейчас многие пенсионеры жалуются на мартовскую индексацию. Все потому, что они получили либо слишком мало, к примеру, всего 100 гривен, либо вообще ничего.

После мартовской индексации многие украинцы получили новые суммы пенсий. Однако не всех устроило повышение.

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что в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. Однако для расчета взята только основа пенсии, без дополнительных надбавок и доплат. Следовательно, минимальный размер доплаты составил 100 гривен, средний размер – 579 гривен, а максимальный – 1 500 гривен.

Согласно перерасчету, средний размер пенсии теперь примерно 5 219 гривен. В январе эта сумма составила всего 4 622 гривен.

В то же время многие граждане недовольны повышением, ведь кто получил слишком мало, а кто вообще – ничего.

Почему украинцы недовольны

К примеру, один украинец пожаловался в соцсетях на то, что в марте ему добавили только 100 гривен, несмотря на то, что у него ІІ группа инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы.

Ему назначили пенсию в 2021 году. Она составляетсо стажем в 31 год.

На самом деле к тем пенсиям, которые назначены в 2021 и 2022 годах, прибавили всего по 100 гривен. Все потому, что они назначены уже с учетом более современной заработной платы.

Однако в этом конкретном случае пенсия действительно невысокая даже при наличии более 30 лет стажа. Статус потерпевшего в результате катастрофы на ЧАЭС ситуацию также не спасает, потому что без группы инвалидности пенсию насчитывают на общих основаниях. Поэтому в этом примере пенсия выросла всего на 4%. И таких примеров очень много,

– говорится в сообщении.

Также есть случай, когда граждане жалуются, что инвалиду войны II группы не прибавили ничего к пенсии. Его пенсия составляет 10 988 гривен.

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Впрочем, есть закон, согласно которому размер пенсии лица с инвалидностью вследствие войны не должен быть меньшим 525%. А это и есть 10 988 гривен.