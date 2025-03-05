Нужно дождаться: когда украинцам поступят проиндексированные выплаты

С 1 марта началась индексация пенсионных выплат. Изменения коснутся более 10 миллионов пенсионеров.

Как будут меняться пенсии с 1 марта

Нынешний показатель индексации – 11,5%. В среднем пенсии должны вырасти на 556 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Обратите внимание! Средняя пенсия, в результате индексации, вырастет с 5 789 до 6 345 гривен.

В то же время правительством установлены лимиты увеличения пенсии, в результате проведения индексации:

минимальный рост составляет – 100 гривен;

максимально возможное увеличение пенсии – 1 500 гривен.

Увеличение пенсионных выплат будет происходить для:

9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тысяч пенсионеров, которые принадлежали к силовым ведомствам;

98 тысяч человек, имеющих пенсию по инвалидности, а также тех, кто потерял кормильца вследствие аварии на ЧАЭС;

79,6 тысячи пенсионеров, имеющих инвалидность полученную вследствие войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тысячи пенсионеров, которые являются бывшими работниками органов местного самоуправления и госслужащих.

Обратите внимание! С 4 марта началась выплата проиндексированных пенсий.