5 марта, 11:58
Нужно дождаться: когда украинцам поступят проиндексированные выплаты
С 1 марта началась индексация пенсионных выплат. Изменения коснутся более 10 миллионов пенсионеров.
Как будут меняться пенсии с 1 марта
Нынешний показатель индексации – 11,5%. В среднем пенсии должны вырасти на 556 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Средняя пенсия, в результате индексации, вырастет с 5 789 до 6 345 гривен.
В то же время правительством установлены лимиты увеличения пенсии, в результате проведения индексации:
- минимальный рост составляет – 100 гривен;
- максимально возможное увеличение пенсии – 1 500 гривен.
Увеличение пенсионных выплат будет происходить для:
- 9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
- 672 тысяч пенсионеров, которые принадлежали к силовым ведомствам;
- 98 тысяч человек, имеющих пенсию по инвалидности, а также тех, кто потерял кормильца вследствие аварии на ЧАЭС;
- 79,6 тысячи пенсионеров, имеющих инвалидность полученную вследствие войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;
- 23,4 тысячи пенсионеров, которые являются бывшими работниками органов местного самоуправления и госслужащих.
Обратите внимание! С 4 марта началась выплата проиндексированных пенсий.