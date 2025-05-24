Пенсии работающих украинцев пересчитали: когда ожидать прибавку

В апреле пенсии работающих пенсионеров пересчитали. Индексация проводится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля.

Кому пересчитали пенсии

В апреле перерасчет выплат коснулся 630 тысяч работающих пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Пенсионеры, которые после назначения пенсии продолжали официально работать, каждые два года приобретают право на перерасчет пенсии. Их пенсии могут автоматически пересчитать с 1 апреля, или же повысить по обращению гражданина.

Автоматический перерасчет выплат состоялся для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Или же они отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Если проще, человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации до другой индексации или с апреля до апреля он нарабатывает, платит взносы, соответственно у него увеличиваются, накапливаются дополнительные пенсионные права,

– пояснила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Итак, если по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсию уже вычислили, или может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Если вы соответствуете критериям, однако не получили доплату к пенсии в апреле, нужно лично обратиться в ПФУ.

На сколько повысят пенсии

Рост пенсионных выплат произошло для более 10 миллионов граждан на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составил 100 гривен, а максимальный размер индексации – 1 500 гривен.

На расходы для индексации пенсий средства есть в полном объеме: дополнительно предусмотрены 57,5 миллиардов гривен, из которых 35,2 миллиардов гривен зарезервировано за счет Фонда социального страхования, а 22 миллиарда гривен – из средств государственного бюджета.

Сейчас известно, что сумма увеличения пенсии определяется индивидуально для каждого пенсионера и зависит от обстоятельств. Узнать размер своей пенсии после индексации можно на вебпортале ПФУ.