Индексация с 1 марта 2025: на сколько вырастут пенсии и кому повышения не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще раньше подтвердил, что в Украине состоится индексация пенсий в марте 2025 года. Несмотря на такие заявления окончательного решения по этому поводу пока нет, как и не определен уровень индексации, по которому будут повышаться пенсии. Однако уже есть предположения, какие категории лиц в этом году не получат больших выплат.

Состоится ли индексация пенсий с 1 марта 2025 года

Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что по пенсионному закону индексация пенсий должна состояться с 1 марта, но ежегодно коэффициент повышения определяет Кабмин.

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Тем более в этом году в проекте бюджета указано, что индексация должна состояться не так, как прописано в базовом пенсионном законе, а так, как решит Кабмин. То есть могут быть нюансы, о которых пока неизвестно.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения В прошлом и позапрошлом году в соответствии с индексацией повышение выплат должно было составлять не менее 100 гривен и не более 1 500 гривен. Нечто похожее может быть и в этом году.

В то же время Коробкин объясняет, что пока нет окончательного решения по индексации, то можно спрогнозировать ее на основе предыдущих лет.

Кому не проиндексируют пенсии

Дело в том, что смысл индексации в том, чтобы подтянуть пенсии в соответствии с современными зарплатами, ведь их средний уровень меняется.

То есть если человек вышел на пенсию давно, то у него устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями,

– говорит господин Сергей.

Пенсию могут не проиндексировать, если лицу назначили ее уже после 1 января 2025 года.

Если же человек вышел на пенсию недавно, то у него в расчетах указана современная зарплата, а потому ему не нужно подтягивать выплату.

Пенсии назначены в предыдущие 3 года.

Эти пенсии также фактически не индексируют, потому что в расчетах указана зарплата, которая по нынешним меркам считается современной. Но для таких пенсионеров могут установить утешительную надбавку в размере 100 гривен, как это было в предыдущие годы.

Индексация не коснется тех, у кого пенсия составляет 10 прожиточных минимумов.

Речь идет о сумме в размере 23 610 гривен.

На сколько могут вырасти пенсии после индексации

Несмотря на то, что Верховная Рада и закон о бюджете предоставляют Кабмину "пространство для маневра", есть традиционный механизм определения коэффициента повышения пенсии. Он зависит от уровня инфляции и темпов роста средней заработной зарплаты за предыдущие годы.

Предварительно в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2025 год Министерство социальной политики предложило осуществить индексацию пенсий с 1 марта 2025 года на 10%. Впрочем, этот проект был в начале года обнародован и его еще не утвердили. Кроме того, это предварительные расчеты,

– отмечает Сергей Коробкин.

Дело в том, что НБУ предварительно прогнозировал инфляцию на уровне 9% до конца 2024 года, но ее уровень оказался выше – не менее 12%. В то же время для расчета коэффициента надо еще и данные по уровню средней зарплаты по Украине, а их еще нет.

По словам эксперта, если же инфляция больше, чем прогнозировалось, то в идеале процент индексации должен быть не 10%, а хотя бы 11%.

Обратите внимание! Как объясняет Коробкин, в прошлом году была похожая ситуация, когда в начале января Минсоцполитики прогнозировало индексацию на 13%, но она состоялась лишь на 8%. Это объяснили тем, что уровень инфляции замедлился.

Откуда в ПФУ возьмут деньги на индексацию

Бюджет Пенсионного фонда прежде всего наполняется за счет страховых взносов. В условиях войны такого наполнения может не хватать. Однако за счет военных, которые получают по сравнению с другими высокое денежное обеспечение, поступления в ПФУ происходят.

Кроме того, где-то на две трети бюджет ПФУ покрывается выплатой единого взноса. А все остальное – дотации из государственного бюджета Украины,

– добавляет эксперт Коробкин.

Известно, что государственный бюджет на сегодня является дефицитным, а все доходы из него в основном выделяются на нужды армии.

Согласно проекту бюджета на этот год, доходная часть составляет 2,3 триллиона гривен, а расходная – почти 4 триллиона гривен.

Дефицит будет покрываться в результате заимствований и международной помощи от партнеров.

Следовательно, Сергей Коробкин отмечает, что на первую половину 2025 года в Украине есть деньги, чтобы покрыть все расходы. Так что состоится и индексация, хотя возможно не такая существенная.