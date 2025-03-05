Зеленский рассказал об индексации пенсий в марте: сколько пенсионеров получат доплаты

Премьер-министр Шмыгаль в среду, 5 марта, доложил президенту Зеленскому о вопросах финансовой устойчивости в Украине. В частности, речь шла об индексации пенсий в марте.

Владимир Зеленский рассказал о деталях в традиционном вечернем обращении к украинцам, передает 24 Канал.

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Увеличенные пенсии могут ожидать миллионы пенсионеров

Уже традиционно Украина проводит индексацию пенсий с 1 марта. В этом году – на 11,5%.

На увеличение выплат могут ожидать миллионы украинских пенсионеров.

В общем сейчас, в марте, более десяти миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты,

– сообщил Зеленский.

Обратите внимание! Правительство установило лимиты увеличения пенсии в результате проведения индексации – от 100 до 1500 гривен.

Президент Украины также обратился в Пенсионный фонд, областных властей и т.д. и попросил быть максимально внимательными по этому вопросу.

"Если у наших пенсионеров будут возникать вопросы по выплатам, помогайте, разъясняйте все и постарайтесь поддержать людей сейчас", – добавил он.

К слову, первые выплаты проиндексированных пенсий уже начались с 4 марта.