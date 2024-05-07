Как изменились минимальные пенсии в 2024 году

В марте состоялась масштабная индексация выплат. Пенсии выросли на сумму от 100 до 1 500 гривен.

Как выросла минимальная пенсия

Размер минимальной пенсии зависит от многих характеристик, в частности, от количества стажа, который приобрело лицо. Не менее важным является возраст гражданина, при выходе на заслуженный отдых.

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Минимальные выплаты лиц, достигших 65 лет сейчас такие:

если они не приобрели нужного количества страхового стажа – 2 725 гривен;

имеют полный стаж – 3 370 гривен.

Какие еще минимальные пенсии изменились

По состоянию на сейчас полным стажем считается: 30 лет для женщин, 35 лет для мужчин.

Правительством определены минимальные выплаты для различных категорий населения. Вследствие индексации, пенсии лиц с полным стажем изменились так:

для пенсионеров до 70 лет минимум составляет 2 980 гривен;

для пенсионеров от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;

Выплаты для пенсионеров от 70 до 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 – для мужчин составляют не менее 3 370 гривен.

Речь идет о выплатах лиц, которые не имеют особых заслуг перед Украиной.