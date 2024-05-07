Как изменились минимальные пенсии в 2024 году
7 мая 2024, 17:58Читати новину українською
Источник:ПФУ
В марте состоялась масштабная индексация выплат. Пенсии выросли на сумму от 100 до 1 500 гривен.
Как выросла минимальная пенсия
Размер минимальной пенсии зависит от многих характеристик, в частности, от количества стажа, который приобрело лицо. Не менее важным является возраст гражданина, при выходе на заслуженный отдых.
Читайте также #GivingCharityPass: 5 млн грн на благотворительность от WhiteBIT и Украинской ассоциации футбола
Минимальные выплаты лиц, достигших 65 лет сейчас такие:
- если они не приобрели нужного количества страхового стажа – 2 725 гривен;
- имеют полный стаж – 3 370 гривен.
Какие еще минимальные пенсии изменились
Правительством определены минимальные выплаты для различных категорий населения. Вследствие индексации, пенсии лиц с полным стажем изменились так:
- для пенсионеров до 70 лет минимум составляет 2 980 гривен;
- для пенсионеров от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;
Выплаты для пенсионеров от 70 до 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 – для мужчин составляют не менее 3 370 гривен.Заметьте! Речь идет о выплатах лиц, которые не имеют особых заслуг перед Украиной.