Новые сроки индексации: кого касаются изменения

Большая индексация пенсионных выплат запланирована на март. Кабмин решил несколько изменить порядок проведения перерасчетов в этом году.

Кому перенесут индексацию

Кабмин принял решение о переносе индексации для ученых, госслужащих и работников органов местного самоуправления. Ранее этот перерасчет планировался 1 июля.

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Благодаря индексации, для более 10 миллионов граждан с 1 марта пенсии повысятся на 8%. Размер индексации рассчитан на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Однако теперь эта индексация будет происходить с 1 марта 2024 года. Под указанные категории подпадают 20,8 тысяч человек. Их выплаты будут проиндексированы на 8%.

Что еще известно об индексации

В прошлом году индексация происходила 1 июля.

На 8% были проиндексированы выплаты и других граждан. Речь идет о таких лицах:

пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях – 9,5 миллиона граждан;

бывшие работники силовых ведомств – 596 тысяч человек;

граждане, которые приобрели инвалидность вследствие ЧАЭС – 97,8 тысячи человек.

Также с 1 марта состоится перерасчет ежемесячных страховых выплат. Сейчас их получают 161,4 тысячи человек.

С 1 апреля также может произойти перерасчет для 654 тысяч работающих пенсионеров. В их выплатах будет учтен новоприобретенный стаж.