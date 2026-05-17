Индексация уже была: поднимут ли пенсии еще раз летом

После весеннего перерасчета часть пенсионеров ожидает нового повышения выплат уже летом. Планирует ли государство дополнительную индексацию пенсий в 2026 году, читайте далее.

Поднимут ли пенсии еще раз летом?

Массового повышения пенсий летом 2026 года в Украине не предусмотрено. Основной этап индексации государство уже провело в марте, когда выплаты пересчитали на 12,1%. Именно тогда правительство фактически заложило главное пенсионное повышение на весь год, объясняет Пенсионный фонд.

Однако для многих пенсионеров мартовская индексация не компенсировала реального роста расходов. Из-за инфляции, подорожания лекарств и коммунальных услуг тема возможных пожилых доплат снова стала одной из самых обсуждаемых среди пожилых украинцев.

Почему государство не проводит еще одну индексацию?

Украинская пенсионная система построена таким образом, что масштабное осовременивание пенсий происходит только раз в год. Формула индексации привязана к инфляции и росту средней зарплаты за предыдущий год.

Фактически мартовская индексация уже "учла" финансовые возможности бюджета на 2026 год. Проведение еще одного общего повышения летом означало бы дополнительную многомиллиардную нагрузку на Пенсионный фонд.

Важно! На фоне войны это стало особенно чувствительным вопросом. Значительная часть бюджета направляется на оборону, тогда как дефицит Пенсионного фонда и в дальнейшем покрывается за счет государственных дотаций.

Именно поэтому правительство все осторожнее подходит к массовым перерасчетам пенсий.

Почему люди все равно ждут пожилых доплат?

Несмотря на завершение официальной индексации, часть пенсионеров летом все же получит увеличенные выплаты, говорится на сайте ПФУ. Их удастся получить благодаря:

возрастным надбавкам после 70, 75 и 80 лет;

перерасчету для работающих пенсионеров;

доплатам за новый страховой стаж.

Поэтому в обществе часто возникает впечатление, что пенсии снова повышают, хотя фактически это не новая индексация, а отдельные механизмы адресных доплат. Именно система большого количества надбавок постепенно стала характерной чертой украинской пенсионной модели.

Почему пенсии все больше зависят от доплат?

Эксперты обращают внимание, что в Украине базовая пенсия все реже является единственным источником пенсионного дохода. Для многих людей значительную часть выплат формируют:

возрастные доплаты;

надбавки за стаж;

социальные компенсации;

адресная помощь;

льготы для отдельных категорий.

Фактически государство постепенно переходит от модели "одинаковой индексации для всех" к системе точечной поддержки отдельных групп пенсионеров. Именно поэтому два человека с одинаковой базовой пенсией могут получать совершенно разные суммы после всех доплат.

Почему пенсии становятся проблемой для государства?

Главная проблема заключается в том, что пенсионная система все сильнее зависит от демографии и рынка труда. Количество пенсионеров в Украине остается высокой, тогда как число людей, которые официально платят взносы, сокращается из-за войны, трудовой миграции и тенизации экономики.

Из-за этого государство вынуждено балансировать между потребностью повышать пенсии и ограниченными возможностями бюджета.

На сколько выросли пенсии в Украине за 2026 год?