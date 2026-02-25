Затронет почти все виды пенсий: как украинцам проиндексируют выплаты в марте

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексируют на 12,1% – правительство уже приняло соответствующее решение. Перерасчет произойдет автоматически.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?

Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Размер повышения превышает прошлогодний уровень инфляции, поэтому позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен.

Смотрите также Часть пенсионеров будет вынуждена вернуть пенсию государству: кому насчитали лишнее

Перерасчет охватит почти все основные виды пенсий – по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.

Более того, правительство продолжает практику индексации назначенных в течение 2021 – 2025 годов пенсий. По словам Свириденко, это восстанавливает справедливость для тех, чьи выплаты ранее не подлежали процедуре.

Также проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.

Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и продолжает заботиться о людях, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны,

– подчеркнула премьер-министр.

Важно! С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, что до сих пор работают, с учетом обновленного стажа и заработка.

Какими будут проиндексированные пенсии?

Ранее детали мартовской процедуры объяснил в интервью "РБК-Украина" министр социальной политики Денис Улютин. Минимальная прибавка составит 100 гривен, тогда как максимальная – 2 595 гривен.

Например, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров вырастет с 3 038 гривен до 3 406 гривен.

Минимальную выплату повысят для людей в возрасте от 70 до 80 лет – до 4 050 гривен вместо 3 613 гривен, для 80 лет и старше – до 4 213 гривен вместо 3 758 гривен.

Кому выплаты не повысят?