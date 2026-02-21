Кого попросит государство вернуть часть пенсии?

В 2026 году части пенсионеров может понадобиться вернуть часть ранее полученных выплат, если будет установлен факт чрезмерного начисления.

По разъяснениям органов Пенсионного фонда, речь идет прежде всего о ситуации, когда пенсию назначили на основании недостоверных сведений, представленных самим получателем, или из-за некорректных данных от работодателя.

Справочно: Законодательство предусматривает обязательный возврат излишне выплаченных сумм. Если этого не происходит добровольно, средства могут быть взысканы решением Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Размер пенсионных выплат напрямую зависит от жизненных обстоятельств пенсионера, поэтому об изменениях, которые могут повлиять на выплаты, необходимо своевременно сообщать Пенсионный фонд. Речь идет, в частности, о:

смене места жительства;

трудоустройстве или увольнении;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это критически важно, ведь отдельные надбавки предусмотрены только для неработающих пенсионеров. После официального выхода на работу право на такие доплаты прекращается.

Что еще влияет на размер пенсии?

Отдельные правила действуют для пенсий за выслугу лет, если человек возвращается к работе по специальности, которая дает право на такую пенсию, выплаты должны быть остановлены, пишет ПФУ.

Заметьте! Также смена места жительства может влиять на размер пенсии. Например, в случае выезда из горных населенных пунктов отменяются соответствующие повышения.

Основаниями для пересмотра или уменьшения пенсии также могут быть изменение социального статуса или семейных обстоятельств. В частности, это касается:

потери статуса ветерана войны определенной категории;

официального трудоустройства лиц, которые получают доплаты на детей до 18 лет;

или прекращения обучения ребенка, который получает пенсию в связи с потерей кормильца.

Кроме этого, переплаты иногда возникают из-за технических ошибок или неточных сведений о заработной плате или страховом стаже, которые передает работодатель.

Когда выплату пенсии могут остановить?