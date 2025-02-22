Индексация пенсий: откуда ПФУ будет брать деньги на перерасчет выплат

Бюджет Пенсионного фонда Украины наполняется в основном благодаря страховым взносам. Однако в условиях полномасштабного вторжения такого наполнения может не хватать.

Откуда ПФУ будет брать средства на индексацию пенсий

Однако поступления в ПФУ средств военных, которые получают (по сравнению с другими) высокое денежное обеспечение, происходят, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин для 24 канала.

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Он добавил, что где-то на две трети бюджет фонда покрывается выплатой единого взноса. Все остальные – это дотации из государственного бюджета Украины,

По состоянию на сегодня государственный бюджет является дефицитным. В частности доходы из него преимущественно выделяются на нужды украинской армии.

Согласно проекту бюджета на 2025 год:

доходная часть составляет 2,3 триллиона гривен;

расходная – почти 4 триллиона гривен.

В то же время дефицит будет покрываться за счет заимствований и международной помощи от партнеров. Поэтому, согласно словам Сергея Коробкина, на первую половину 2025 года в Украине есть деньги, чтобы покрыть все расходы.

Заметьте! Да индексация состоится, но она может быть не такой существенной.