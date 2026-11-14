Пенсия не увеличилась после индексации: как добиться пересчета от ПФУ

Плановый пересмотр государственных выплат нередко вызывает разочарование из-за несоответствия ожиданий и реальных сумм на картах. Даже гарантированное законодательством повышение может пройти мимо кошелька, если не знать особенностей начислений после индексации.

Как именно проводится индексация и кто имеет право на выплаты

Ежегодно с 1 марта в Украине проводится плановая индексация пенсий, размер которой зависит от темпов инфляции и роста средней заработной платы. В 2026 году правительство постановлением от 25 февраля № 236 установило коэффициент повышения на уровне 12,1% (коэффициент 1,121). При этом закон определяет четкие финансовые рамки: минимальная доплата не может быть меньше 100 гривен, а максимальное повышение ограничено суммой 2 595 гривен, о чем в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат Дина Дрижакова.

Многие пенсионеры ошибочно полагают, что их общая выплата просто увеличится на указанный процент. Процент индексации рассчитывается не от всей суммы, которую человек получает на карту, а применяется исключительно к показателю средней заработной платы, учтенному при начислении пенсии. Если ваша выплата составляет, например, 5 000 гривен, это вовсе не означает автоматическую надбавку в размере 605 гривен, ведь в структуру пенсии часто входят различные доплаты и надбавки, которые индексации не подлежат.

Важно! Мартовский перерасчет согласно постановлению № 236 коснулся только тех пенсий, которые были назначены до 31 декабря 2025 года включительно. Те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых уже в 2026 году, под эту волну повышения вообще не попали.

Кроме того, перерасчет мог не привести к ощутимому росту общей суммы, если пенсионер ранее получал государственную доплату до гарантированного минимума. В таком случае увеличение базового расчета просто уменьшает размер доплаты, оставляя конечную сумму практически неизменной. Также стоит учитывать, что для отдельных категорий выплат (например, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или военных пенсий) действуют специальные правила расчета и ограничения.

Например, если человек получает доплату до минимального гарантированного размера пенсии, увеличение основного расчетного размера может повлиять на сумму такой доплаты. Поэтому необходимо сравнивать не только общие суммы до и после перерасчета, но и все составляющие пенсии,

– подчеркивает адвокат.

Что делать, если после индексации не произошло повышение пенсии

Если вы уверены, что имеете полное право на весеннее повышение, но сумма выплат не изменилась ни на гривну, адвокат советует действовать по четкому алгоритму. В первую очередь следует проверить информацию о начислениях в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, где отображаются все составляющие пенсионного дела.

Если сомнения остаются, необходимо подать официальное письменное заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. В обращении следует прямо потребовать письменных разъяснений: проводился ли перерасчет с 1 марта 2026 года, какой именно коэффициент был применен, а также предоставить подробный помесячный расчет структуры выплаты до и после индексации.

Важно не путать мартовскую индексацию с другими механизмами актуализации пенсионных выплат, которые государство проводит в разное время. Например, в апреле 2026 года состоялся отдельный плановый автоматический перерасчет для граждан, которые продолжают официально работать после выхода на пенсию. В ходе этого весеннего пересмотра специалисты учитывали дополнительно приобретенный страховой стаж и обновленную заработную плату, что регулируется отдельными правовыми нормами.

К слову, украинские пенсионеры могут ощутить увеличение пенсий и по другим причинам. В частности, благодаря начислению доплат по возрасту. Размер этой надбавки в первую очередь зависит от возраста человека. В настоящее время такая доплата колеблется в пределах 300–570 гривен.