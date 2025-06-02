Долгожданные надбавки: когда работающие пенсионеры получат доплаты к пенсиям

В апреле пенсии работающим пенсионерам пересчитали. Впоследствии они получат свои надбавки.

Когда работающие пенсионеры получат надбавки

Выплата надбавок несколько задержалась, сообщает 24 Канал.

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Это объясняется тем, что государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования должен был получить информацию об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года, а срок представления этой отчетности – до 10 мая.

Итак, выплаты пенсионеры получат с 1 июня, где будет уже начислена вся сумма доплаты, начиная с 1 апреля. Кроме того, для получения выплаты не стоит обращаться в Пенсионный фонд – перерасчет произойдет автоматически.

Кто получит надбавки к пенсиям

В Украине в апреле в апреле пересчитали пенсии для 630 тысяч работающих пенсионеров. Автоматический перерасчет пенсий выплат состоялся для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Итак, если по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсию уже вычислили, или может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.