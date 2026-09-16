Осенняя индексация: будет или нет? Кому начислят дополнительные деньги

Многих украинцев волнует вопрос о возможном пересмотре социальных выплат в ближайшие месяцы. Хотя масштабных изменений для всех не предвидится, часть граждан все же увидит более крупные суммы на своих счетах.

Будет ли индексация пенсий до конца октября?

Новой общей индексации пенсий до конца октября не будет, поскольку такой перерасчет проводится только раз в год, о чем официально напоминает Пенсионный фонд Украины.

Однако отсутствие массового повышения не означает замораживания доходов: отдельные категории пенсионеров гарантированно получат более крупные суммы благодаря целевым доплатам и индивидуальным надбавкам.

Что можно получить дополнительных денег?

Сумма в вашем кошельке напрямую зависит от возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств. Например, неработающие пенсионеры, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 гривен.

Если человек одновременно подпадает под несколько категорий, общее увеличение выплат будет более существенным, ведь надбавки могут суммироваться,

– поясняют специалисты социального ведомства.

Значительно более крупные суммы предусмотрены для многодетных матерей: женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, государство ежемесячно доплачивает почти 900 гривен.

Что известно о надбавках и индексации?

Напомним, что основной этап повышения доходов украинцев состоялся еще 1 марта 2026 года, когда выплаты были проиндексированына 12,1%. Тогда минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная была ограничена суммой в 2 595 гривен.

Кроме того, как мы уже сообщали, в Украине действует автоматическая система возрастных доплат: по достижении 70 лет пенсионеры получают дополнительно до 300 гривен, с 75 лет – до 456 гривен, а те, кто перешагнул 80-летний рубеж, получают надбавку до 570 гривен.