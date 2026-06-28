Пенсии проиндексируют не всем: чьи пенсии государство не пересмотрит

Повышение пенсий в Украине касается не всех получателей выплат. В некоторых случаях пенсионеры могут не получить никаких доплат, даже если государство проводит очередной перерасчет.

Кому могут не повысить пенсию после индексации?

Ежегодная индексация пенсий не означает автоматического увеличения выплат для всех украинцев. Хотя в марте 2026 года государство провело очередной перерасчет пенсий, часть пенсионеров так и не ощутила существенного роста своих доходов.

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Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, причина заключается в особенностях механизма индексации. Она применяется только к основному размеру пенсии, рассчитанному по специальной формуле, а не ко всей сумме, которую человек фактически получает ежемесячно.

Если значительную часть выплаты составляют государственные доплаты до минимального размера пенсии, после индексации может вырасти только базовая пенсия, тогда как сумма доплаты соответственно уменьшится. В результате общий размер выплаты может почти не измениться.

Именно поэтому некоторые пенсионеры формально подпадают под индексацию, но фактически не получают ощутимого повышения.

Кто получает наибольшее повышение?

Наибольший эффект от индексации обычно получают пенсионеры, чья выплата формируется преимущественно из страхового стажа и официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Также более ощутимый рост могут увидеть отдельные категории граждан, пенсии которых рассчитываются с применением специальных коэффициентов или других законодательно определенных механизмов.

В то же время для тех, кто недавно вышел на пенсию, индексация часто менее заметна, ведь их выплаты уже рассчитывались по более современным экономическим показателям.

Как работает индексация пенсий?

Индексацию пенсий в Украине проводят ежегодно автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет осуществляется на основании действующего законодательства.

При индексации учитываются уровень инфляции и рост средней заработной платы, однако повышение касается только базового размера пенсии. Именно поэтому окончательное увеличение выплат для каждого пенсионера является индивидуальным и зависит от структуры его пенсионного обеспечения.

Проводилась ли уже индексация в 2026 году?

В 2026 году плановую индексацию уже провели в марте. Однако даже после перерасчета часть украинцев продолжает получать пенсии на уровне минимальных социальных гарантий, поскольку на их выплаты в значительной степени влияют государственные доплаты, а не только основной размер пенсии.