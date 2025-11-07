Индия по большей части прекратила покупать нефть у России, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после американских санкций и тарифов.
- Трамп сообщил, что премьер Нарендра Моди пригласил его посетить Индию, и он планирует визит в следующем году.
Дональд Трамп заявил, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть. Это произошло после введения санкций и тарифов со стороны Вашингтона.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в четверг, 6 ноября, сообщает 24 Канал.
Какое заявление Трамп сделал по Индии?
У Дональда Трампа спросили, как проходят его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.
Отлично, все идет хорошо. Он (Моди, – 24 Канал) прекратил, в основном прекратил покупать нефть в России,
– ответил американский лидер.
Он добавил, что Моди пригласил его посетить Индию, и президент США пообещал принять это приглашение. По словам Трампа, визит может состояться уже в следующем году.
Ранее Нарендра Моди уже уверял Дональда Трампа, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Тогда президент США назвал этот шаг важным и выразил надежду, что Китай последует примеру Индии.
Индия и российская нефть: что известно?
Индия остается одним из двух главных покупателей российской нефти. В этом году Россия поставляла Индии 1,75 миллиона баррелей нефти в день, одновременно доля российского сырья в общем импорте Индии уменьшилась, а американской – выросла.
Дональд Трамп неоднократно пытался убедить Индию отказаться от закупки российской нефти. В частности, президент США ввел 50% торговые пошлины для давления на Нью-Дели.
В октябре стало известно, что Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры. Один из чиновников Белого дома заявил, что индийские НПЗ уже сокращают импорт российской нефти на 50%.