Индия заявила, что будет покупать российскую нефть пока она не под санкциями

Индийское правительство заявило, что до сих пор покупает российскую нефть. Оно аргументировало это тем, что она дешевле и не находится под санкциями.

Индия покупает российскую нефть

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал для Reuters, что страна будет продолжать покупать российскую нефть.

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Если субъект не под санкциями, то нет никаких сомнений: я буду покупать у самого дешевого поставщика,

– сказал он.

Однако не только Индия покупает российскую нефть, также к таким клиентам относятся европейские страны и японские компании.

Напомним! Индия является третьим в мире потребителем нефти и зависит от нее на 88%.

Сейчас реализуются проекты по увеличению его до 300 миллионов тонн в год. И мы думаем, стоит ли увеличивать до 400 или 450 миллионов тонн,

– сказал министр.

Годовая мощность нефтепереработки в Индии составляет 252 миллиона тонн.