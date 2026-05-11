Инфляция бьет по прогнозам Европейского банка: когда и на сколько повысят депозитные ставки

Инфляция не отступает из-за высоких цен на топливо и войны в Иране. ЕЦБ планирует повышение депозитных ставок как минимум дважды до конца года, чтобы удержать показатель инфляции и экономику.

Что известно об инфляции в Европе?

О том, что происходит с экономикой на фоне войны в Иране, пишет Bloomberg.

По последнему опросу издания, которое провели с 4 по 7 мая, экономисты прогнозируют в этом году Европейский центральный банк (ЕЦБ) дважды будет повышать процентные ставки. И это как минимум. Повышение показателей на четверть пункта планируют на июнь и сентябрь.

Причиной является стремительный рост инфляции на фоне войны в Иране. Так, чтобы сдержать уровень показателя, ЕЦБ может повышать ставки.

Заметьте! Ранее экономисты прогнозировали повышение депозитной ставки только один раз. Сейчас показатель на уровне 2%.

По инфляции – ожидается, что в этом году значение вырастет до 2,9%. Однако на 2027 год эксперты дают более оптимистичные прогнозы. Так, инфляция должна снизиться до 2,1%. А уже в 2028 году показатель должен выйти на целевое значение ЕЦБ – 2%.

Представители банка обеспокоены ситуацией, ведь четко оценивают экономический ущерб от войны в Иране. Ранее член Исполнительного совета Изабель Шнабель отмечала, что нужно усиливать монетарную политику, если энергетический шок будет продолжаться.

Вице-президент, который сейчас уходит в отставку, Луис де Гиндос одновременно называл текущую ситуацию "жесткой" неопределенностью. В частности чиновник добавил, что на июньском заседании ЕЦБ главной темой должно стать открытие Ормузского пролива.

Что еще известно об инфляции в Европе и в Украине?

Ранее The Wall Street Journal сообщали, что инфляция в Европе может достичь 3% и станет самым высоким показателем с 2023 года.

Причиной остается война на Ближнем Востоке, которая повлияла на мировую экономику. Поэтому, вопрос коснулся и Украины.

Дополнительные расходы на энергоносители – газ и электроэнергию – привели к повышению цен на широкий спектр товаров и услуг. Пока что рост цен остается сдержанным благодаря высокой конкуренции за потребительский спрос,

– отметил Виталий Кравчук.

Старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций для Kyiv Post также отметил, что дальнейшие высокие цены на энергию повысят инфляционные ожидания. В частности вызовут вторичные эффекты для инфляции.

Какие последствия войны в Иране?

После того как Израиль и США начали атаковать Иран, в ответ страна впоследствии перекрыла Ормузский пролив. Так, мир остался без пятой части поставок энергоресурсов.

Как рассказал для 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса, ограничение транспортного пути – одно из ключевых последствий войны. Так, проблема будет даже не в ценах, а в дефиците определенной продукции.

Например,, уже летом Украина и весь мир могут почувствовать дефицит удобрений и средств против вредителей. Соответственно, урожай под угрозой, ведь нечем будет защищать его. А меньшее количество урожая непосредственно повлияет на цены продуктов.

В частности эксперт отмечает, что даже когда Ормузский пролив откроют, цены на нефть не упадут сразу, поэтому это создает дополнительные последствия. По словам Фурсы о дешевой нефти до конца года можно забыть.

В то же время для Украины этот конфликт имеет свои влияния. Чем дольше будет закрыт Ормуз, тем дольше Россия будет продавать свои нефть и газ. То есть вырученные средства пойдут против Украины, ведь так Россия обогатить свой бюджет.