Что известно о помощи для Украины?

Речь идет о платеже из замороженных активов России, о чем сообщил европейский депозитарий Euroclear.

В конце марта 2026 года общий баланс Euroclear Bank составлял 237 миллиарда евро. А 200 миллиардов евро из этой суммы связаны с замороженными российскими активами.

В мае 2024 года Европейская комиссия приняла регламент о специальном взносе на сверхприбыли для центральных депозитариев ценных бумаг. Он удерживает активы Центрального банка России на сумму более 1 миллиона евро.

Обратите внимание! Прибыли, полученные от реинвестирования этих замороженных средств (начиная с 15 февраля 2024 года) должны направляться в Европейский фонд для Украины.

На сегодня в Euroclear уже перечислили около 6,6 миллиарда евро в рамках этого взноса в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж – ориентировочно на 1,4 миллиарда евро – должен быть осуществлен в июле 2026 года.

В частности Нидерланды стремятся возобновить переговоры по использованию до 210 млрд евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине. Об этом пишет Politico.

Министр финансов Нидерландов Элько Гейнен во вторник, 5 мая, пытался заручиться поддержкой среди коллег из ЕС во время закрытой дискуссии в Брюсселе.

Возобновление дискуссии относительно российских активов рискует вновь открыть сложные юридические, коммерческие и политические споры, которые вспыхнули в конце прошлого года,

– говорится в материале.

Тогда премьер-министр Бельгии Барт де Вевер жестко высказался по ситуации. Причиной стало опасение, что именно Бельгия будет вынуждена компенсировать миллиарды российских средств, которые хранятся в Брюсселе, если Москва попытается вернуть эти деньги через суды или другие механизмы.

Инициатива Гейнена появилась несмотря на то, что Брюссель еще не перевел ни одного евро из кредита на 90 миллиардов евро. Этот кредит в частности покроет лишь две трети прогнозируемого бюджетного дефицита Украины до 2027 года.

Что еще стоит знать о помощи от Евросоюза для Украины?

В марте Европейский Союз объявил о поддержке для Украины. Ее размер составляет 80 миллионов евро. Деньги будут предоставлены из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщала Кая Каллас.

А уже в июне Украина получит седьмой транш помощи в рамках механизма Ukraine Facility от Евросоюза в сумме 2,8 миллиарда евро. Последний раз Киев получил подобную помощь в декабре 2025 года – это был шестой транш.

Также ЕС уже готовь новый пакет санкций против России. Это будет уже 21-й пакет ограничений. Согласно информации, он будет "достаточно жестким". Особенно в отношении энергоносителей.