Инфляция в июне замедлилась: как изменились цены в Украине

В Украине наблюдается снижение потребительских цен. В июне текущего года они снизились на 0,1 % по сравнению с маем.

Что происходит с инфляцией и ценами в Украине

В то же время цены, по сравнению с июнем 2025 года, выросли на 7,2%, о чем сообщила Государственная служба статистики.

При этом базовая инфляция в июне 2026 года, по сравнению с маем, составила 0,5%, а по сравнению с июнем 2025 года – 8,1%.

Так, в июне цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего – на целых 27,8% – подешевели яйца. Также от 3,7 до 0,6% снизились цены на овощи, фрукты, сахар, рис, мясо птицы и т. д.

Однако некоторые товары подорожали. Например, на 1,7–1,0% в июне выросли цены на подсолнечное масло (за год – на 20,8%), рыбу и продукты из рыбы (+21,6%), макаронные изделия (+10,8%), а также на хлеб (+19,4%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия тоже не стояли на месте – они повысились на 1,4%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности:

обувь – на 3,0%;

одежда – на 1,9%.

Выросли и тарифы на коммунальные услуги. В частности, на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 0,9%.

Цены на транспорт изменились – выросли на 0,2% из-за подорожания проезда. Но топливо и смазочные материалы подешевели на 1,6%.

Таким образом, инфляция в Украине остается высокой. Но темпы роста цен постепенно стабилизируются.

Что нужно знать об инфляции

Напомним, что инфляция в Украине в мае составила 0,9% против 1,4% в апреле. В частности, цены на продукты тогда выросли на 1,2%.

В частности, во втором полугодии и до конца 2026 года инфляция в Украине может вырасти. Согласно прогнозу НБУ, она может увеличиться до 9,4%.