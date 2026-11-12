Инфляция в Турции: центральный банк резко ухудшил прогноз из-за войны

Ближневосточный кризис и громкий внутренний скандал наносят серьезный удар по финансовой стабильности одной из крупнейших экономик региона. Регулятору приходится в срочном порядке пересматривать свои планы, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Почему Турция резко меняет экономические прогнозы

Центральный банк Турции вынужден существенно ухудшить свои прогнозы относительно роста цен в стране. Глава регулятора Фатих Карахан заявил, что к концу 2027 года инфляция достигнет 21%, хотя ранее ожидалось лишь 15%, сообщает Bloomberg. Прогноз на 2026 год также взлетел до 29,5%, что является прямым следствием давления со стороны войны с участием Ирана и масштабного национального скандала с инвестиционными фондами.

Для рядовых граждан и инвесторов это означает дальнейшее обесценивание денег и рост стоимости жизни. Турция импортирует почти всю нефть и газ, поэтому скачок мировых цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта мгновенно бьет по экономике страны. В то же время внутренний рынок охватил кризис: ликвидирован 131 инвестиционный фонд на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Этот крах затронул почти полмиллиона инвесторов, которые лишились своих сбережений или доступа к ним.

Что будет с кредитами и политикой регулятора

Несмотря на рост инфляции, обновленные прогнозы не означают немедленного изменения денежно-кредитной политики. В прошлом месяце Нацбанк Турции впервые с начала конфликта снизил учетную ставку до 36% – обычно это делает кредиты дешевле, но стимулирует дальнейший рост цен.

Они говорят жестко и повышают прогнозы инфляции, но это не совсем согласуется с их действиями, ведь продолжаются снижение ставок и смягчение лимитов на рост кредитования,

– отметил макростратег Coex Partners Хенрик Гуллберг.

По его словам, регулятор не посылает сильного сигнала о готовности реально бороться с обесцениванием денег.

В октябре 2026 года турецкие политики приняли решение снизить процентные ставки на 100 базисных пунктов. Это был первый подобный шаг с момента начала иранской войны, который сигнализировал о возможном начале цикла смягчения. Ранее центробанк ориентировался на целевой показатель инфляции в 15%, однако теперь официально изменил этот ориентир на 21%. Большинство экономистов считают, что незначительное ускорение инфляции не остановит цикл снижения ставок, хотя Фатих Карахан заверил, что регулятор применит все инструменты, если цены начнут расти бесконтрольно.

Кстати, Турция стремится развивать собственную атомную энергетику ищет партнеров для новых масштабных проектов. Однако Россия, которая занимается строительством первой турецкой АЭС, может не получить контрактов.