Цены для украинцев могут вырасти еще больше: глава НБУ озвучил неутешительный прогноз

Война на Ближнем Востоке вызвала подорожание нефти в мире. В свою очередь это влияет на цены в Украине, где уровень инфляции может вскоре вырасти на 1,5 – 2,8 процентного пункта.

О чем предупредили украинцев?

Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный, передает Reuters. Правда, регулятор будет придерживаться своей цели по снижению инфляции до 5% в течение трех лет, используя все возможные инструменты для ее достижения.

На вопрос, заставит ли война пересмотреть экономические прогнозы, Пышный ответил, что уже на следующей неделе Нацбанк проведет специальные встречи, чтобы оценить полное влияние на экономику Украины. В то же время косвенные последствия ситуации, в частности подорожание удобрений, могут быть "весьма значительными".

Мы стараемся ходить по лезвию бритвы,

– сказал чиновник, отметив, что цены уже начали расти.

Более того, массированные российские удары по энергетике могут замедлить экономический рост и увеличить миграционные потоки.

Заметьте! В конце апреля состоится очередное заседание Правления по вопросам монетарной политики. В частности, регулятор в очередной раз пересмотрит учетную ставку.

Также Пышный приветствовал результаты выборов в Венгрии, где действующий премьер-министр Виктор Орбан проиграл. В Нацбанке надеются, что это поможет решить проблему задержек с предоставлением кредита от ЕС на 90 миллиардов евро.

Кроме того, вскоре глава украинского регулятора планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими американскими чиновниками и законодателями, а еще председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

Какова инфляция в Украине?

Напомним, по итогам февраля 2026 года инфляция на украинском потребительском рынке ускорилась (7,6% против февраля 2025 года), а уже в марте показатель составил 7,9%.

Беспорядки на Ближнем Востоке и их влияние на цену нефти спровоцировали ухудшение торгового баланса и увеличение расходов на энергоносители. Ранее в интервью Bloomberg Пышный уже предупреждал – инфляция будет расти в зависимости от продолжительности этих потрясений.

С подобной проблемой столкнулись и в еврозоне – в марте инфляция там подскочила до самого высокого уровня за последний год (2,5% против прошлого года при цели Евроцентробанка в 2%). Это может заставить повысить процентные ставки по крайней мере раз до конца 2026 года.

У Politico цитировали аналитиков, по прогнозам которых в ближайшие месяцы инфляция в Европе достигнет пика на уровне более 3%, а в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке может даже значительно превысить 4%.