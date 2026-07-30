В Украине замедлится инфляция: НБУ объяснил, когда это станет возможным
В июле рост потребительской инфляции возобновился. А вот базовой – продолжился. По прогнозам регулятора, во втором полугодии 2026 года инфляция ускорится.
Как изменился уровень инфляции в Украине?
В настоящее время прогнозируется ускорение потребительской инфляции и базового показателя. Как отметил регулятор, по итогам 2026 года они ожидаются на уровне 10% и 9,2% соответственно.
Такая динамика будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и ослабления гривны в предыдущие периоды,
– подчеркнул Нацбанк.
Как показывают данные регулятора, в июне ситуация была следующей:
- потребительская инфляция, как и ожидалось, замедлилась до 7,2% в годовом исчислении;
- базовая инфляция продолжала ускоряться и составила 8,1% в годовом исчислении (это выше траектории прогноза НБУ).
Обратите внимание! Потребительская инфляция замедлялась именно благодаря расширению предложения сырых пищевых продуктов.
Что будет с инфляцией в 2027 году?
Согласно прогнозам Нацбанка, в 2027 году инфляция начнет снижаться. Она достигнет – 6,9%. А вот целевого показателя – 5% удастся достичь в конце 2028 года.
Этим изменениям будут способствовать:
- сокращение бюджетного дефицита;
- снижение давления на рынок труда;
- увеличение урожаев;
- улучшение ситуации в энергетике;
- а также – меры НБУ.
Напомним, НБУ принял решение повысить учетную ставку. С 31 июля 2026 года она составит 15,5%. Ранее этот показатель находился на уровне 15%.
Как отмечает регулятор, благодаря этим изменениям, в частности, будет расти привлекательность гривневых активов. К тому же это решение положительно повлияет на уровень инфляции.