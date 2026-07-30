В Украине замедлится инфляция: НБУ объяснил, когда это станет возможным

В июле рост потребительской инфляции возобновился. А вот базовой – продолжился. По прогнозам регулятора, во втором полугодии 2026 года инфляция ускорится.

Как изменился уровень инфляции в Украине?

В настоящее время прогнозируется ускорение потребительской инфляции и базового показателя. Как отметил регулятор, по итогам 2026 года они ожидаются на уровне 10% и 9,2% соответственно.

Такая динамика будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и ослабления гривны в предыдущие периоды,

– подчеркнул Нацбанк.

Как показывают данные регулятора, в июне ситуация была следующей:

потребительская инфляция, как и ожидалось, замедлилась до 7,2% в годовом исчислении;

базовая инфляция продолжала ускоряться и составила 8,1% в годовом исчислении (это выше траектории прогноза НБУ).

Обратите внимание! Потребительская инфляция замедлялась именно благодаря расширению предложения сырых пищевых продуктов.

Что будет с инфляцией в 2027 году?

Согласно прогнозам Нацбанка, в 2027 году инфляция начнет снижаться. Она достигнет – 6,9%. А вот целевого показателя – 5% удастся достичь в конце 2028 года.

Этим изменениям будут способствовать:

сокращение бюджетного дефицита;

снижение давления на рынок труда;

увеличение урожаев;

улучшение ситуации в энергетике;

а также – меры НБУ.

Напомним, НБУ принял решение повысить учетную ставку. С 31 июля 2026 года она составит 15,5%. Ранее этот показатель находился на уровне 15%.

Как отмечает регулятор, благодаря этим изменениям, в частности, будет расти привлекательность гривневых активов. К тому же это решение положительно повлияет на уровень инфляции.