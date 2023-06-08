Цены падают: какая в Украине ситуация с инфляцией

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась с 21,3% до 17,9% в годовом исчислении. В мае ее замедление продолжается, темпы удорожания продовольственных товаров существенно снизились, а цены некоторых продуктов снизились.

Почему замедлилась инфляция

Аналитики НБУ не приводят точных цифр оценки инфляции за май. Однако по обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 15,5%.

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Причины замедления инфляции:

достаточное предложение продовольствия и топлива;

укрепление гривны на наличном валютном рынке;

улучшение инфляционных ожиданий;

эффект базы сравнения в прошлом году;

снижение цен на топливо.

Какой уровень инфляции в мае / Скриншот по обзору НБУ

Кроме того, отметили в регуляторе, фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием:

улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке;

все еще слабого потребительского спроса;

уменьшения давления со стороны трат на фоне стабильной ситуации в энергетике.

По оценкам, указанные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае,

– отметили в НБУ.

Что с ценами

Как сообщили в Нацбанке, подорожание продовольственных товаров в Украине существенно замедлилось. Причины этого:

снижение темпов роста затрат на сырье и топливо;

восстановление производственных и логистических цепей – в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар – замедлили рост,

– рассказали в регуляторе.

Впрочем, признали там, несмотря на сезонное увеличение предложения годовые темпы роста цен на яйца ускорились. Кроме того, продолжили расти цены на мясо – по причинам: