Очередной ценовой шок обрушивается на британские семьи, заставляя их пересматривать повседневные расходы. Ситуация на энергетическом рынке диктует новые строгие правила для всей экономики страны.

Почему британцам придется платить больше

В октябре потребительские цены в Великобритании подскочили на 3,6% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за последний год, сообщает Bloomberg. Главным ударом по кошелькам граждан стало резкое подорожание электроэнергии и автомобильного топлива, о чем свидетельствуют данные Национального статистического управления.

Хотя инфляция оказалась немного ниже прогнозируемых 3,7%, рынки мгновенно отреагировали падением курса фунта стерлингов на 0,3%. Трейдеры начали сомневаться, что Банк Англии решится на дальнейшее повышение учетной ставки уже в декабре. "Сегодняшние несколько более мягкие данные делают декабрьское повышение ставки менее вероятным, но это мало меняет общую картину", – отметил главный экономист Schroders Дэвид Рис.

Что происходит с ценами на товары и услуги

Пока энергетика тянет общий индекс вверх, базовая инфляция остается на уровне 2,8%. Интересно, что рост цен на продукты питания даже замедлился до 0,8% благодаря удешевлению рыбы и шоколада. В то же время цены на табачные изделия взлетели сразу на 5,2% из-за изменений в налогообложении.

Нынешнее ценовое давление является прямым следствием глобальных потрясений, в частности войны в Иране, которая провоцирует нестабильность на рынке энергоносителей. Ранее в этом месяце Банк Англии впервые за три года повысил процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные риски.

Обратите внимание! Чтобы хоть как-то смягчить удар для населения, премьер-министр Энди Бернем объявил о выплате 100 фунтов стерлингов миллионам домохозяйств. Однако уже в январе британцев ждет новое повышение предельных цен на электроэнергию, которое может полностью "съесть" эту государственную помощь, ведь реальные зарплаты людей не успевают за ростом тарифов.

Кстати, Центральный банк Турции вынужден существенно ухудшить свои ожидания роста цен в стране. Глава регулятора Фатих Карахан заявил, что к концу 2027 года инфляция достигнет 21%, хотя ранее ожидалось лишь 15%.