Индекс iPhone: где быстрее всего удастся заработать на новый телефон
Источник:Picodi
Украина в Индексе iPhone заняла четвертое место с конца, как страна, где нужно работать более трех месяцев, чтобы купить новый гаджет. Быстрее всего это удастся сделать в Швейцарии, всего за около 5 дней.
Индекс iPhone-2022
В команде Picodi сопоставила местные цены на индекс iPhone 14 Pro (128 гигабайт) с заработной платой в разных странах мира. Таким образом, индекс iPhone представляет собой стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.
Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалютуИнтересно! Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку после отработки 5,7 дня.
Индекс iPhone для Украины
В Украине iPhone 14 Pro в базовой комплектации стоит 52 499 гривен. В США его стоимость составляет 999 долларов, однако это цена без учета налога. Напомним, что в стране в каждом штате размер налога при покупке вещей отличается, однако у некоторых все же равен нулю.
- Чтобы рассчитать Индекс iPhone, команда Picodi учитывала данные ПФУ о средней зарплате в Украине, которая составляет 13 957 гривен, после уплаты налогов – 11 236 гривен.
- Таким образом, среднестатистический украинец должен отработать 98,1 дня, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. И это при условии, что он откладывает на покупку все заработанные деньги.
Индекс iPhone в Украине за последние 5 лет:
- 2018 - 136,7 дня;
- 2019 - 96,7 дня;
- 2020 - 87 дней;
- 2021 - 69,9 дня;
- 2022 - 98,1 дня.
Индекс iPhone для Европы
- Быстрее всего заработать на новый гаджет в Европе удастся швейцарцам, всего за 4,6 дня.
- Медленней всего – у турок. Им придется работать 146,7 дня.
Как считали Индекс iPhone
Индекс iPhone 2022 был рассчитан на основании официальных цен iPhone 14 Pro (с памятью 128 гигабайтов) в региональных магазинах Apple или авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и актуальна на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране.
Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов. Месячную зарплату команда Picodi поделила на 21 – среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические службы пользуются недельными ставками, размер дохода был разделен на 5.Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.