Проблемы только растут: банки России сократили выдачу ипотеки в сентябре
- В сентябре российские банки сократили выдачу ипотеки на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.
- Рынок жилья в России сталкивается с кризисом: новые проекты уменьшились на 16%, а объем проблемной ипотеки вырос трижды с весны 2024 года, достигнув исторического максимума по просроченной задолженности.
Российские банки в сентябре сократили выдачу ипотеки. Цифра уменьшилась на 8 %, по сравнению с предыдущим месяцем.
Что происходит с российской ипотекой?
Дело в том, что долг россиян по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей. И эта сумма с начала года выросла, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Она увеличилась в 1,5 раза, как отметили в разведке.
В частности количество новых проектов на рынке жилья в России в период с января по сентябрь уменьшилось на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Застройщики говорят, что из-за снижения объема новых запусков в ближайшие годы россияне могут столкнуться с ростом цен на жилье.
Самый высокий риск нереализованности квартир в новостройках в России в 2025 году зафиксирован в Краснодарском крае (речь идет о Сочи, Анапу, Новороссийск, Туапсе, Темрюк), Самаре и Красноярске.
Обратите внимание! На их продажу может уйти 5 лет и 7 месяцев.
В частности в России стремительно растет объем проблемной ипотеки. Об этом уже рассказывали в разведке.
Дело в том, что доля кредитов на жилье с просроченными выплатами действительно поднялась до самого высокого уровня за последние годы. Причина – это массовая выдача льготной ипотеки в 2023 – 2024 годах заемщикам с высокой долговой нагрузкой и резкий рост ключевой ставки.
Сумма просроченной задолженности уже превысила 170 миллиардов рублей, что является историческим максимумом.
Самые высокие уровни просрочки – на Северном Кавказе, в частности в Ингушетии он достигает 11%,
– рассказали в СВР Украины.
Более того, фиксируется трехкратный рост проблемной задолженности еще с весны 2024 года. Россияне все хуже справляются с выплатами из-за инфляции и падения доходов.
В то же время банки и застройщики искусственно поддерживали рынок, продавая жилье людям без реальных финансовых возможностей.
Важно! Отмечается, что рынок ипотеки в России стремительно ухудшается – и это только начало кризиса.
Что еще происходит в России?
В России прогнозируют падение уровня жизни. Дело в том, что молодые россияне, которые только начали работать, в будущем могут получать очень низкие пенсии. Этих выплат не хватит даже на покрытие базовых расходов.
Также не стоит забывать о проблемах с бензином. В России активно отрицают кризис. Однако Кремль таки снял отменил иимпортную пошлину на топливо.