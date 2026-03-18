Иран нанес удар по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре
- Иран обстрелял комплекс по производству СПГ в Рас-Лаффане, Катар, что повлекло пожары и значительные убытки.
- Персонал комплекса был эвакуирован, и никто не пострадал.
Иран обстрелял крупнейший в мире комплекс по производству СПГ в Катаре. Речь идет о промышленном городе Рас-Лаффан.
Об этом сообщила компания QatarEnergy.
Смотрите также В столице Саудовской Аравии прогремели громкие взрывы, – СМИ
Что известно об атаке на Рас-Лаффан?
Иран 18 марта нанес ракетный удар по комплексу по производству СПГ в Рас-Лаффане, что в Катаре. Этот комплекс является крупнейшим подобным предприятием в мире.
Сообщается, что возникли пожары, нанесен значительный ущерб. Персонал эвакуировали, никто не пострадал.
Ранее Иран предупреждал, что будет наносить удары по энергетическим объектам Персидского залива, в частности был назван НПЗ в Самрефе, Саудовская Аравия, и Рас-Лаффан. Это иранский ответ на удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс.
Иран уже атаковал Рас-Лаффан, и цены среагировали
2 марта иранский дрон атаковал объект в Рас-Лаффане. Компания QatarEnergy тогда была вынуждена сообщить об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ).
Впрочем, остатки переработанного ранее газа Катар таки отправил на танкере в Бангладеш.
Атаки на подобные объекты существенно влияют на цены на международном рынке. Катар и ОАЭ пытаются повлиять на США, чтобы те поторопились с Ираном, ведь последствия для рынка энергоносителей могут быть катастрофические. 2 марта, цены на газ в Европе стремительно выросли более чем на 50%. Это связано непосредственно с атаками на район Рас-Лаффан.