Вероятны перебои со светом всю зиму: к чему готовиться украинцам
Энергосистема Украины страдает от вражеских обстрелов. Такой ход событий может продолжаться, по прогнозам экспертов, и весь отопительный сезон. Как готовиться украинцам к возможным перебоям со светом, читайте в материале.
Как рассказывает 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, обстрелы энергосистемы Украины – это фактически террористические атаки России. К тому, что будут перебои с энергоснабжением, стоит быть готовым.
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Советы по действию в случае ограничения света
- Подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при выключении света;
- Не забывать о павербанках;
- Если нет возможности приобрести павербанк, то можно использовать альтернативный вариант: заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;
- Что касается еды, то к счастью с газоснабжением все в порядке, и приготовить какое-нибудь блюдо благодаря газу можно.
Что делать, если выключили свет / Инфографика 24 канала
Андрей Закревский, эксперт по энергетике, говорит, что на выходные, если позволяет погода, не оставайтесь дома, для того чтобы не использовать бытовые электрические приборы и тем самым уменьшить потребление электроэнергии.
- Лучше такие дни провести на свежем воздухе, или занять себя чем-то веселым. Это может быть и какая-то игра, чтение книг и прочее.
- Стоит много готовить сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить еду в 11 вечера на 3 – 4 дня.
- Рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.
Мы можем таким образом сэкономить 70% потребления.
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Правило: одна лампа плюс один прибор одновременно
В "Укрэнерго" объяснили, как украинцам можно экономить свет. К примеру, не включать много приборов одновременно, а только одну лампочку и один пример:
- если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;
- если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.
Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала