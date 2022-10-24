Вероятны перебои со светом всю зиму: к чему готовиться украинцам

Энергосистема Украины страдает от вражеских обстрелов. Такой ход событий может продолжаться, по прогнозам экспертов, и весь отопительный сезон. Как готовиться украинцам к возможным перебоям со светом, читайте в материале.

Как рассказывает 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, обстрелы энергосистемы Украины – это фактически террористические атаки России. К тому, что будут перебои с энергоснабжением, стоит быть готовым.

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Советы по действию в случае ограничения света

Подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при выключении света;

Не забывать о павербанках;

Если нет возможности приобрести павербанк, то можно использовать альтернативный вариант: заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;

Что касается еды, то к счастью с газоснабжением все в порядке, и приготовить какое-нибудь блюдо благодаря газу можно.



Что делать, если выключили свет / Инфографика 24 канала

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, говорит, что на выходные, если позволяет погода, не оставайтесь дома, для того чтобы не использовать бытовые электрические приборы и тем самым уменьшить потребление электроэнергии.

Лучше такие дни провести на свежем воздухе, или занять себя чем-то веселым. Это может быть и какая-то игра, чтение книг и прочее.

Стоит много готовить сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить еду в 11 вечера на 3 – 4 дня.

Рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.

Андрей Закревский Эксперт по энергетике Мы можем таким образом сэкономить 70% потребления.

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Правило: одна лампа плюс один прибор одновременно

В "Укрэнерго" объяснили, как украинцам можно экономить свет. К примеру, не включать много приборов одновременно, а только одну лампочку и один пример:

если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;

если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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