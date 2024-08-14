Со счета донатов в Литве для Украины исчезли 130 000 евро, а потом вернулись

В местном сервисе для сбора донатов Contribee возник скандал относительно донатов для Украины. Один из его акционеров снял крупную сумму со счета фонда Blue/Yellow.

Что произошло с донатами

Руководитель Contribee Адриюс Якученис рассказал, что начато досудебное расследование против одного из бывших руководителей платформы, который якобы самовольно заключил с Contribee кредитный договор для личных нужд.

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Оказалось, что именно Гедиминас Раткявичюс, бывший председатель Contribee и один из ее основных акционеров, взял более 130 000 евро со счета Blue/Yellow.

В недавнем отчете блогера Скирмантаса Малинаускаса утверждается, что Раткявичюс манипулировал учетными данными основателя Blue/Yellow Йонаса Омана, чтобы облегчить несанкционированный вывод средств. Эти действия, как сообщается, не позволили Оману быстро обнаружить исчезновение денег.

Расчет был прост – Йонас заходит в систему довольно редко, поэтому можно будет выиграть время. А самое главное, когда всплывет скандальное событие, никто не захочет о нем говорить, потому что это не только станет последним гвоздем в гроб репутации Contribee, но и может ударить по большой организации, которая честно работает над сбором пожертвований для Украины,

– заявил он.

Blue/Yellow и Contribee не сообщали об этом публично, опасаясь репутационных рисков. Однако один из представителей Contribee обращался в правоохранительные органы.

Впоследствии представитель Blue/Yellow Каролис Жукаускас подтвердил, что фонд обнаружил недостаток средств на своем аккаунте еще в начале года.

Представители Contribee сообщили, что у них внутренние проблемы и что они решают этот вопрос с помощью правоохранительных органов. В результате все средства были возвращены, и мы не имеем претензий к ним,

– сказал он.

Также он добавил, что фонд не понес убытков и до сих пор не знает всех деталей.