Мадрид введет новый запрет для кораблей, следующих в Израиль. Суда с топливом для израильской армии больше не смогут заходить в порты Испании.

Какой запрет введет Испания?

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил новый пакет санкций против Израиля. Он содержит девять мер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lloyd's List.

Одним из них будет запрет на заход в испанские порты судов с топливом для Израиля.

Эти меры добавят давления на премьер-министра Нетаньяху и его правительство, чтобы облегчить страдания палестинского населения,

– отметил Санчес.

Правда, премьер не уточнил, как будут идентифицировать такие корабли.

Порты Испании пока не получили официальных документов по выполнению санкций.

По данным испанских СМИ, новый запрет начнет действовать уже на этой неделе, после того как король подпишет соответствующий указ.

Запрет также охватит самолеты, которые перевозят оружие для Израиля. Им запретят использовать испанское воздушное пространство.

Ранее, в мае 2024 года, Испания уже запретила кораблям, которые перевозят оружие и боеприпасы для израильской армии, заходить в ее порты.

После 7 октября 2023 года правительство Санчеса приняло решение о прекращении продажи оружия Израилю, а новый пакет делает эмбарго на поставки вооружений Израилю постоянным,

– добавляет издание.

В ответ на эти ограничительные меры глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что испанское правительство ведет "враждебную и антиизраильскую линию" в отношении его страны.

