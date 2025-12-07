Венгрия срывает европейский план "Б" по использованию замороженных активов России, – Politico

Евросоюз пытается выработать единую стратегию по финансированию поддержки Украины и механизма использования замороженных российских активов. Впрочем, на пути становится категорическая позиция правительства венгерского премьера Виктора Орбана.

Будапешт отказался участвовать в выпуске совместных еврооблигаций, которые рассматривались как резервный вариант на случай, если ЕС не сможет использовать замороженные государственные средства России. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал Politico.

Как Венгрия блокирует помощь Украине?

Отказ Венгрии от участия в программе финансовой поддержки Киева усилил напряжение внутри Европейского союза, поскольку вопрос общего решения требует единодушной поддержки всех стран-членов.

Проблема стала особенно острой накануне встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, где планировали искать компромисс относительно рисков, связанных с использованием российских активов.

Мерц отметил, что понимает беспокойство Бельгии, и подчеркнул намерение убедить партнеров в безопасности предлагаемого подхода. Германия заявила о готовности гарантировать возврат 25% средств, но Брюссель настаивает на более широком распределении рисков между всеми странами ЕС.

Со своей стороны Еврокомиссия предложила два варианта финансирования:

выпуск еврооблигаций;

введение кредитной схемы, профинансированной активами России.

Оба инструмента имеют целью не допустить уменьшения украинских резервов весной 2025 года и обеспечить стабильную поддержку оборонного и бюджетного секторов Украины.

Обратите внимание! В рамках предложенного пакета предполагается более 115 миллиардов евро на оборону и еще 50 миллиардов евро на стабилизацию государственного бюджета.

Politico отмечает, что наибольшую осторожность в переговорах демонстрирует именно Бельгия, которая владеет значительной частью замороженных российских активов. Страна опасается возможных юридических последствий и пока не готова поддержать механизм без дополнительных гарантий.

Альтернативный "план Б" с выпуском общего долга ЕС также не воплотится, потому что Венгрия выразила возражения против этого решения на крайней встрече послов.

Между тем вето Венгрии существенно усложняет поиск консенсуса, оставляя ЕС без готовой страховой финансовой модели на случай, если механизм использования российских активов испытывает задержки или юридические препятствия.

Что известно о позиции других государств?