Угорщина зриває альтернативний фінансовий механізм для України, – Politico

Євросоюз намагається виробити єдину стратегію щодо фінансування підтримки України та механізму використання заморожених російських активів. Втім, на заваді стає категорична позиція уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.

Будапешт відмовився долучатися до випуску спільних єврооблігацій, які розглядалися як резервний варіант на випадок, якщо ЄС не зможе використати заморожені державні кошти Росії. Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Politico.

Як Угорщина блокує допомогу Україні?

Відмова Угорщини від участі в програмі фінансової підтримки Києва посилила напругу всередині Європейського союзу, оскільки питання загального рішення потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.

Проблема стала особливо гострою напередодні зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, де планували шукати компроміс щодо ризиків, пов'язаних із використанням російських активів.

Мерц наголосив, що розуміє занепокоєння Бельгії, та підкреслив намір переконати партнерів у безпечності пропонованого підходу. Німеччина заявила про готовність гарантувати повернення 25% коштів, але Брюссель наполягає на ширшому розподілі ризиків між усіма країнами ЄС.

Зі свого боку Єврокомісія запропонувала два варіанти фінансування:

випуск єврооблігацій;

запровадження кредитної схеми, профінансованої активами Росії.

Обидва інструменти мають на меті не допустити зменшення українських резервів навесні 2025 року та забезпечити стабільну підтримку оборонного та бюджетного секторів України.

Зауважте! У межах запропонованого пакету передбачається понад 115 мільярдів євро на оборону та ще 50 мільярдів євро на стабілізацію державного бюджету.

Politico зазначає, що найбільшу обережність у переговорах демонструє саме Бельгія, яка володіє значною частиною заморожених російських активів. Країна побоюється можливих юридичних наслідків і поки не готова підтримати механізм без додаткових гарантій.

Альтернативний "план Б" із випуском спільного боргу ЄС також не втілиться, бо Угорщина висловила заперечення проти цього рішення на крайній зустрічі послів.

Тим часом вето Угорщини суттєво ускладнює пошук консенсусу, залишаючи ЄС без готової страхової фінансової моделі на випадок, якщо механізм використання російських активів зазнає затримок або юридичних перешкод.

Що відомо про позицію інших держав?