Время уже уходит: план по использованию замороженных активов России находится в тупике

Европейские усилия использовать замороженные российские активы для поддержки Украины буксуют. Причиной является позиция Бельгии по этому вопросу.

Что препятствует выделению "репарационного займа" для Украины?

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо тоже напомнил ЕС, что может заблокировать этот план, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Требования Бельгии относительно финансовых гарантий стали главным препятствием использования замороженных российских государственных активов. Руководство Еврокомиссии не смогло убедить бельгийское правительство поддержать план во время переговоров в пятницу.

А впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо добавил проблем, усложнив попытки ЕС пополнить финансовый резерв Киева до того, как он опустеет весной,

Фицо заявил словацкому общественному вещателю STVR в воскресенье, что его страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут направлены на военные расходы Украины. Его слова демонстрируют юридические трудности, с которыми сталкивается Еврокомиссия, пытаясь обойти право вето стран ЕС, дружественных Кремлю, потому что это также является одним из главных требований Бельгии.

Напомним! Комиссия работает над правовым механизмом, который позволил бы сохранить российские активы замороженными, пока Москва не завершит войну и не выплатит Украине репарации.

Что будет, если "заем" не удастся согласовать?

Без такого механизма Словакия или Венгрия могут сорвать всю инициативу во время очередного пересмотра санкций ЕС. В этом случае средства, полученные от санкций, могут вернуться в Москву.

Министры финансов ЕС снова будут обсуждать этот вопрос на встрече Ecofin в Брюсселе в этом месяце, надеясь, что Комиссия представит официальный перечень альтернативных вариантов финансирования Украины, если договориться об использовании замороженных российских активов не удастся. Этот перечень должен заставить европейские столицы задуматься: в случае провала плана с "репарационным" займом им придется финансировать Украину из собственных бюджетов.

Обратите внимание! То же касается и Словакии, чей государственный долг летом достиг 88,2% ВВП.

Рассматривает ли Еврокомиссия другие варианты?

В то же время Еврокомиссия ищет другие пути, чтобы укрепить финансовую стабильность Украины и помочь ей удерживать оборону против российских войск. В частности министр финансов Норвегии, Йенс Столтенберг, прибудет в Брюссель в среду для обсуждения финансовых потребностей Киева и других политических вопросов.

Экономисты и норвежские политики предлагали, чтобы Норвегия – благодаря своему гигантскому суверенному фонду – предоставила гарантии под репарационный заем. Однако вероятность этого является низкой.

Комиссия также призывает страны ЕС воспользоваться недавней инициативой на 150 миллиардов евро – SAFE – созданной для закупок оборонных контрактов, чтобы быстрее поставлять оружие украинским военным.

Если же этого не произойдет, придется вмешиваться самому ЕС – если Бельгия, Венгрия и Словакия не изменят свою позицию,

Лидеры ЕС должны встретиться снова в середине декабря. Но даже если соглашение по займу будет достигнуто тогда, это уже будет поздно – ведь реализация некоторых аспектов потребует одобрения национальных парламентов, в частности во Франции и Германии.

Важно! Задержки на уровне ЕС также влияют на международное финансирование Украины от последнего кредитора – МВФ. Фонд согласится предоставить Киеву новый кредит только тогда, когда будет уверен в финансовой стабильности страны, а репарационный заем является ключевым фактором для положительного решения.

Напомним, что как альтернатива "репарационным займам", рассматриваются совместные кредиты государств ЕС и двустороннее кредитование. Об этом пишет "Европейская правда".

Основных опций две:

первая – это "репарационные займы" на базе замороженных активов России; вторая – это модель займов, которая предусматривает, что государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Рассматривается также третья модель. Речь идет о двусторонних кредитах или помощи Украине от отдельных государств-членов ЕС, но она будет играть дополняющую роль.

Заметьте! Модель "репарационных займов" является более выгодной.

