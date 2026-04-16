Исторический рекорд: Испания получила удвоенную партию российского газа на фоне войны в Иране

За один месяц войны на Ближнем Востоке поставки российского газа в Испанию существенно увеличились. Речь идет о рекордных показателях и вдвое большей партии с февраля 2026 года.

Как увеличился импорт российского газа в Испанию?

О том, будет ли ЕС импортировать российский газ в свои страны, говорится в материале El Pais.

Известно, что за первый месяц войны на Ближнем Востоке Россия отправила в Испанию крупнейшую в истории партию газа. Речь идет о рекордном показателе в 10 тысяч гигаватт-часов российского СПГ.

Обратите внимание! Такие объемы превышают поставки 2023 года, когда был ценовой кризис на ресурс и цены на газ резко взлетели.

По сравнению с февралем 2026 года мартовский показатель увеличился более чем вдвое. В частности известно, что несмотря на санкции на российскую нефть, страны Евросоюза допускают импорт СПГ из России до 2027 года.

В частности известно, что Испания не только закупает ресурс на собственный рынок. Благодаря тому что страна имеет 6 регазификационных заводов в Барселоне, Картахене, Уэльве, Бильбао, Сагунто и Мугардоси, есть возможность хранить газ. Впоследствии ресурс могут перепродавать для других стран.

Заметьте! В марте 2026 года спрос на собственное потребление газа увеличился на 2%. Использование газа для производства электроэнергии увеличили на 46,8%. Такие показатели напрямую связаны с тем, чтобы предотвратить отключения электроэнергии.

В частности известно, что сейчас страна имеет долгосрочные контракты с Россией, поэтому объем поставок остается стабильным. Однако Испания ищет альтернативу. Например, ведет переговоры с Алжиром и местным газопроводом Medgaz, чтобы увеличить мощности поставок именно через этот канал.

Что еще нужно знать об импорте российского газа?

Ранее в FT писали, что в первом квартале 2026 года страны ЕС увеличили импорт российского СПГ из-за обострения на Ближнем Востоке.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, поставки от проекта Ямал LNG выросли на 17%. Другими словами, это 5 миллионов тонн ресурса. В то же время известно, что расходы Евросоюза на такое количество газа составили около 2,88 миллиарда евро.

Причиной таких показателей является ограничение поставок катарского СПГ после закрытия Ормузского пролива.

Как отмечает издание, несмотря на мировой кризис на рынке энергоносителей, пока Брюссель не планирует пересматривать решение о полном ограничении российских поставок нефтепродуктов.

Важно! 17 декабря 2025 года Европарламент принял решение о постепенном отказе стран ЕС от российского газа. Результатом решения должен стать полный запрет на импорт российской нефти не позднее конца 2027 года.

Для сравнения, импорт российских ресурсов в ЕС с первого квартала 2022 года до первого квартала 2025 года сократился на 86%, как пишет Reuters. То есть после начала российско-украинской войны 24 февраля 2022 года ЕС почти на 90% отказался от российских:

нефти;

никеля;

газа;

удобрений;

железа;

стали.

Что с импортом российских нефтепродуктов во время войны в Иране?